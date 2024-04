Za padec na dirki po Baskiji krive korenine in neprilagojena hitrost

Huda nesreča na četrti etapi dirke po Baskiji počasi, na kateri so jo skupili tudi nekateri najboljši svetovni kolesarji Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel in Primož Roglič, počasi dobiva epilog. Fotografije usodnega ovinka, ki so jih posneli amaterski kolesarji, so jasno razkrile neravno podlago, zaradi katere so številni kolesarji končali na tleh, po mnenju nekdanjega profesionalnega kolesarja Briana Holma pa je nesreči botrovala tudi neprilagojena hitrost kolesarjev.

Na sliki, ki jo je na družbenem omrežju X delil ljubiteljski kolesar Abel Rodriguez, se lepo vidi, da je podlaga na ovinku, ki je bila na četrti etapi dirke po Baskiji usodna za številne kolesarje, vse prej kot ravna. Mnenje baskovskega kolesarja Mikela Bizkarre je bilo kot kaže pravilno, saj je cesta polna grbin, ki so jih zakrivile številne korenine pod plastjo asfalta na cesti.

Po padcu je o nesrečnem ovinku spregovoril tudi član moštva Bahrain Victorious Pello Bilbao: "Tri tedne nazaj sem opravil ogled trase in takoj opazil, da je bil tisti zavoj posebej nevaren. Preostali del spusta je bil v redu, tisti zavoj pa je bil precej neroden, čeprav je bil videti normalno. Padcu so botrovali še drugi dejavniki. Ker pred tem ni bilo zavojev, je glavnina prišla z veliko hitrostjo. Preprosto ni bilo dovolj prostora za vse. Nemogoče je bilo, da bi vsi izpeljali popolno linijo. Na koncu so poškodbe resne, a na srečo ni nihče v nevarnosti. Upam, da bodo vsi okrevali čim prej." Poleg slike nesrečnega ovinka je Rodriguez objavil tudi sliko betonskega jaška ob cesti, v katerem so končali padli kolesarji, med njimi tudi Primož Roglič, ki jo je na srečo odnesel brez zlomov, a poln prask in modric.

Ob tem je treba omeniti, da je prav tisti, ki jo je v nesreči najhuje skupil, Jonas Vingegaard, pred začetkom sezone opozoril ravno na nevarnost dirke po Baskiji, vendar so njegova opozorila prek organizacije Safe Cycling naletela na gluha ušesa, kar nam je po grozovitem padcu sonarodnjaka zaupal danski strokovnjak, ki na Eurosportu vodi oddajo Radio Tour, Peter Piil.

O nesreči pa je naš novinar Matic Flajšman nato govoril še z nekdanjim danskim profesionalnim kolesarjem in športnim direktorjem QucikStepa Brianom Holmom, ki je poudaril, da morajo biti tako nevarni ovinki ustrezno označeni, a da je dejavnikov za nesrečo več kot le ne najboljša podlaga: "Preden bi zgolj okrivil ovinek, mislim, da je treba omeniti še nekaj stvari. Mogoče je treba razmisliti o prepovedi uporabe radijskih povezav s športnimi direktorji, ki se celo dirko derejo kolesarjem v ušesa, naj se držijo v ospredju, naj vozijo na polno, naj na klancu navzdol lovijo tekmece in tako naprej ... Mogoče bi morali govoriti tudi o obročih brez zaklopk. Moderni obroči morajo biti lažji, hitrejši in cenejši za proizvodnjo. Ogromno denarja je v igri, a nihče ne govori o tem. Lahko vam zagotovim, nekega dne se bo kolesar huje poškodoval na gumah brez zračnice. In to mislim, da je ključna stvar, o kateri se moramo začeti pogovarjati."

Brian Holm FOTO: AP icon-expand