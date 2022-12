Za Van Aertovo kolo s Toura ponujajo 12.000, za Rogličevo 4700 evrov

"To kolo je bilo del mojega največjega dosežka v kolesarstvu doslej. Zelo sem hvaležen, da sem to dirko po Franciji začel na Danskem in se v København vrnil z rumeno majico. To kolo je pustilo trajno zapuščino," je ob dražbi dejal Vingegaard.

Ekipa na dražbi prodaja tudi nekaj spominkov s francoske pentlje, vključno z okvirji ekipe, uporabljenimi na dirki, in rumeno majico Vingegaarda.