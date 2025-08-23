Začetek 80. španske pentlje v Italiji, favorit Vingegaard

Jonas Vingegaard se je po drugem mestu na Touru odločil, da se znova poda na Vuelto.

Osemindvajsetletni Jonas Vingegaard bo tretjič nastopil na Vuelti, potem ko je na tritedenskih dirkah prav v Španiji debitiral leta 2020, tri leta kasneje pa jo je končal na drugem mestu v popolni prevladi takratne Jumbo-Visme.

Takrat je presenetljivo slavil Američan Sepp Kuss, ki bo tokrat Dančev pomočnik v močni zasedbi Visma-Lease a Bika, tretji pa je bil leta 2023 na svoji zadnji tritedenski dirki za nizozemsko ekipo prav Primož Roglič, sicer s štirimi zmagami na Vuelti sorekorder ob Špancu Robertu Herasu.

Po letu premora se Danec z najboljšimi kartami podaja na Vuelto, glavna tekmeca pa bosta predvsem Portugalec Joao Almeida in Španec Juan Ayuso kot člana UAE Team Emirates-XRG. V odsotnosti Tadeja Pogačarja bo pomembno predvsem sodelovanje in tudi podrejanje ciljem med člani emiratov v boju z izrazito favoriziranim Vingegaardom.