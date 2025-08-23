Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Začetek 80. španske pentlje v Italiji, favorit Vingegaard

Madrid, 23. 08. 2025 07.32 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Danes se bo v Torinu začela 80. kolesarska dirka po Španiji, na kateri pa ne bo obeh najboljših slovenskih kolesarjev, zmagovalca Toura Tadeja Pogačarja ter branilca lanske zmage na španskih cestah Primoža Rogliča. Na startu bosta dva Slovenca, Domen Novak in Gal Glivar, prvi in izraziti favorit pa je Danec Jonas Vingegaard.

Jonas Vingegaard se je po drugem mestu na Touru odločil, da se znova poda na Vuelto.
Jonas Vingegaard se je po drugem mestu na Touru odločil, da se znova poda na Vuelto. FOTO: Profimedia

Osemindvajsetletni Jonas Vingegaard bo tretjič nastopil na Vuelti, potem ko je na tritedenskih dirkah prav v Španiji debitiral leta 2020, tri leta kasneje pa jo je končal na drugem mestu v popolni prevladi takratne Jumbo-Visme.

Takrat je presenetljivo slavil Američan Sepp Kuss, ki bo tokrat Dančev pomočnik v močni zasedbi Visma-Lease a Bika, tretji pa je bil leta 2023 na svoji zadnji tritedenski dirki za nizozemsko ekipo prav Primož Roglič, sicer s štirimi zmagami na Vuelti sorekorder ob Špancu Robertu Herasu.

Po letu premora se Danec z najboljšimi kartami podaja na Vuelto, glavna tekmeca pa bosta predvsem Portugalec Joao Almeida in Španec Juan Ayuso kot člana UAE Team Emirates-XRG. V odsotnosti Tadeja Pogačarja bo pomembno predvsem sodelovanje in tudi podrejanje ciljem med člani emiratov v boju z izrazito favoriziranim Vingegaardom.

Preberi še Pogačar ostal brez glavnega tekmeca za naslov svetovnega prvaka

Na startu dva slovenska predstavnika

Edina Slovenca na dirki ne bosta tekmovala na visoko skupno uvrstitev. Gal Glivar bo v dresu Alpecin-Deceunincka debitiral na tritedenskih preizkušnjah in iskal priložnosti v pobegih, medtem ko bo pri emiratih Domen Novak v službi svojih prej omenjenih kapetanov.

Prvi trije dnevi Vuelte bodo potekali po italijanskih tleh. Prva etapa od Torina do Novare bo namenjena sprinterjem, medtem ko bodo v nedeljski drugi na Limone Piemonte noge že pretegnili tudi favoriti za skupno zmago.

Španska pentlja bo v domovino zavila v peti etapi, ko bo na sporedu ekipni kronometer. Dirka se bo končala 14. septembra v Madridu po številnih zahtevnih gorskih in razgibanih etapah, medtem ko bo priložnosti za sprinterje malo.

kolesarstvo dirka po španiji vuelta jonas vingegaard
Naslednji članek

Omrzel na Touru za mlajše člane po Pogačarjevih stopinjah

SORODNI ČLANKI

Omrzel na Touru za mlajše člane po Pogačarjevih stopinjah

Pogačar ostal brez glavnega tekmeca za naslov svetovnega prvaka

Roglič priznal, da so misli o upokojitvi vse močnejše

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110