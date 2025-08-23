Začetek 80. španske pentlje v Italiji, favorit Vingegaard

Osemindvajsetletni Jonas Vingegaard bo tretjič nastopil na Vuelti, potem ko je na tritedenskih dirkah prav v Španiji debitiral leta 2020, tri leta kasneje pa jo je končal na drugem mestu v popolni prevladi takratne Jumbo-Visme.
Takrat je presenetljivo slavil Američan Sepp Kuss, ki bo tokrat Dančev pomočnik v močni zasedbi Visma-Lease a Bika, tretji pa je bil leta 2023 na svoji zadnji tritedenski dirki za nizozemsko ekipo prav Primož Roglič, sicer s štirimi zmagami na Vuelti sorekorder ob Špancu Robertu Herasu.
Po letu premora se Danec z najboljšimi kartami podaja na Vuelto, glavna tekmeca pa bosta predvsem Portugalec Joao Almeida in Španec Juan Ayuso kot člana UAE Team Emirates-XRG. V odsotnosti Tadeja Pogačarja bo pomembno predvsem sodelovanje in tudi podrejanje ciljem med člani emiratov v boju z izrazito favoriziranim Vingegaardom.
Na startu dva slovenska predstavnika
Edina Slovenca na dirki ne bosta tekmovala na visoko skupno uvrstitev. Gal Glivar bo v dresu Alpecin-Deceunincka debitiral na tritedenskih preizkušnjah in iskal priložnosti v pobegih, medtem ko bo pri emiratih Domen Novak v službi svojih prej omenjenih kapetanov.
Prvi trije dnevi Vuelte bodo potekali po italijanskih tleh. Prva etapa od Torina do Novare bo namenjena sprinterjem, medtem ko bodo v nedeljski drugi na Limone Piemonte noge že pretegnili tudi favoriti za skupno zmago.
Španska pentlja bo v domovino zavila v peti etapi, ko bo na sporedu ekipni kronometer. Dirka se bo končala 14. septembra v Madridu po številnih zahtevnih gorskih in razgibanih etapah, medtem ko bo priložnosti za sprinterje malo.
