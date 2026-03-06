Pogačar začenja sezono, v kateri bo (znova) lovil zgodovino

Tadej Pogačar bo v prvem delu sezone nastopil na večini najbolj odmevnih spomladanskih klasik. Na Strade Bianche je z naskokom prvi favorit za zmago, ki bi bila že njegova četrta na makadamskih cestah v Toskani. Dva tedna kasneje bo napadal premierno zmago na prvem spomeniku sezone od Milana do Sanrema, potem pa so na njegovem koledarju še dirka po Flandriji, Pariz–Roubaix in Liege–Bastogne–Liege. Nobenega dvoma ni, da je osrednji Pogačarjev cilj v sezoni spomladanskih klasik, da bi na sloviti velodrom v Roubaixu prišel kot prvi. Še lani so bili številni mnenja, da ima za zmago v severnem peklu preprosto premalo kilogramov, a je dvomljivcem že na svojem krstnem nastopu zaprl usta, ko je zaostal le za izjemnim Mathieujem van der Poelom.

Tadej Pogačar je na svojem prvem nastopu Pariz–Roubaix končal na drugem mestu. FOTO: Profimedia

Zaradi lanskih izkušenj bo letos še nevarnejši

"Takrat je dobil veliko izkušenj, zaradi katerih bo letos še bolj konkurenčen," je prepričan Pogačarjev prvi kolesarski trener Miha Koncilija. Lastnik 108 zmag v svetovni seriji je pred tedni dejal, da bi si zmage v Roubaixu želel celo bolj kot tiste na Touru, čeprav je nastop v luči priprav na dirko po Franciji vselej precej tvegan. Kljub temu v ekipi UAE Emirates - XRG dobro vedo, da je takšnemu šampionu smiselno dati proste roke, je poudaril Koncilija. "Prav je, da njegovim željam zadostijo, glede na to, kako vrhunski kolesar je. Zagotovo je nastop tudi nekoliko tvegan, ampak če imaš kolesarja, ki je sposoben zmagati, je vredno poskusiti."

Tri nova poglavja slovensko-nizozemskega rivalstva

Volk s Klanca pri Komendi se bo na spomenikih kar trikrat srečal z velikim rivalom van der Poelom (Sanremo, Flandrija, Roubaix). Slovenec je z desetimi spomeniškimi zmagami tretji najboljši v zgodovini, od aktivnih kolesarjev pa ima več kot dve zmagi zgolj že omenjeni Nizozemec, in sicer osem. Daleč najboljši vseh časov je v tem segmentu legendarni Belgijec Eddy Merckx z 19 zmagami.

Kar pet od skupno desetih spomeniških zmag je Pogačar slavil na dirki po Lombardiji, ki bo na sporedu oktobra. FOTO: Profimedia

Na Touru bo spet veljal za prvega favorita

Nato bo Pogačar formo za najprestižnejšo etapno preizkušnjo na koledarju pilil še na dirki po Romandiji, kjer se bo srečal tudi s Primožem Rogličem (Red Bull - BORA - hansgrohe), in dirki po Švici, ki bo zadnja generalka pred Tourom.

Miguel Indurain, Bernard Hinault, Eddy Merckx in Jacques Anquetil. Kolesarji s petimi skupnimi zmagami na dirki po Franciji. Letos se jim lahko pridruži tudi slovenski šampion v ekipi UAE Team Emirates.

Čeprav je favorite za Tour, ki se bo začel 4. julija, vselej nehvaležno napovedovati, so stavnice enotne, da ima največ možnosti za zmago prav slovenski šampion. To bi bila že njegova peta, s čimer bi se izenačil na vrhu večne lestvice zmagovalcev francoske pentlje. Zadnjih šest izvedb Toura si je Pogačar razdelil z Jonasom Vingegaardom (4:2), Koncilija pa meni, da bi lahko v resen boj za zmago letos posegla tudi okrepljena zasedba Red Bull - BORA - hansgrohe, ki bo stavila na lani tretjega Floriana Lipowitza in Remca Evenepoela.

Kdo se lahko vmeša v dvoboj Pogačar-Vingegaard?

"Tudi Remco vsako leto napreduje za določen odstotek. Videli smo, da je lahko zraven, a lani na Touru mu je še veliko manjkalo do nivoja Pogačarja in Vingegaarda. Prepričan sem, da bo letos še boljši. Za koliko, pa je težko reči. Bolj bi si upal napovedati, da bo nevaren kakšen drug mlajši kolesar. Za Lipowitza se mi zdi, da je lahko še boljši. Tudi Isaac del Toro, ki bo sicer v vlogi Pogačarjevega pomočnika. To so kolesarji, ki bodo v prihodnosti huda konkurenca Pogačarju," poudarja Koncilija.

Miha Koncilija je prepričan, da ima Pogačar še nekaj prostora za napredek. "Vedno lahko obračaš tudi višje vate," pravi. FOTO: Kanal A

Skupek dejavnikov, zaradi katerih lahko še napreduje

Ne glede na pripravljenost konkurentov pa bo o zmagovalcu odločala predvsem pripravljenost kapetana emiratov. Zgodovina nas uči, da imajo ostali bore malo možnosti za uspeh, ko je Pogačar vrhunsko pripravljen. Dodatno jih lahko skrbijo tudi nedavne besede slovenskega šampiona, da še ima nekaj prostora za napredek. Na vprašanje, kje se lahko njegov nekdanji varovanec še izboljša, je Koncilija odvrnil: "Kolesarstvo je res postalo sofisticirano. Ekipe iščejo najmanjše podrobnosti, v katerih se še lahko izboljšajo. Tudi Tadej se tega zaveda in zato želi izboljšati malenkosti. Zagotovo je to tudi fizična pripravljenost, saj vedno lahko obračaš tudi višje vate. Kot športnik se učiš na sebi in skozi leta spoznavaš svoje telo. Skupek vseh teh dejavnikov te lahko naredi še boljšega. Če bo zdrav, lahko zagotovo doda še kakšen odstotek."

Tadej Pogačar o ciljih v sezoni 2026: "Všeč so mi izzivi in vsako leto skušam dodati kakšnega novega, vendar sem precej omejen z dirkami, na katerih lahko nastopim. Tour de France je največja dirka na svetu in primarni cilj naše ekipe, obenem pa želim nastopiti na čim več klasikah, da vidim, ali se še lahko izboljšam. Milano–Sanremo in Pariz–Roubaix sta v tem pogledu največja izziva, saj zmage še nimam."

Slog dirkanja odvisen (tudi) od konkurence

Vsaj toliko kot z rezultati je Pogačar doslej navduševal s svojim nekonvencionalnim slogom dirkanja. Pogosto napada od daleč, tudi 100 kilometrov pred ciljem, kar je do njegovega prihoda v karavano dolgo veljalo za samomorilsko. Pri 27 letih ne sodi več med najmlajše, a Koncilija je prepričan, da svojega sloga v kratkem še ne bo spreminjal: "Dokler bo obračal takšne številke, bo njegov slog ostal isti. Torej bo skušal že zgodaj narediti odločilne poteze. V prihodnosti pa je vse odvisno, kako se bo razvijal. Če bodo prišli mlajši kolesarji, ki bodo konkurenčni, bo verjetno spreminjal tudi slog dirkanja."

Tadej Pogačar je lani v Ruandi ubranil naslov svetovnega prvaka, tako bo tudi letos (vsaj) večji del sezone vozil v mavrični majici. FOTO: Profimedia

Evropsko prvenstvo na domačih tleh