Začetek Vuelte 2023 bo v Barceloni

Prva etapa bo ekipna vožnja na čas, potekala pa bo po ulicah Barcelone v dolžini 14,6 km. Druga od Matara do Barcelone bo dolga 181,3 km in dokaj razgibana po okoliških hribih. Zaključek etape bo namenjen tistim kolesarjem, ki se znajdejo v kratkih in nekoliko bolj strmih zaključkih.