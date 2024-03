Zadnja etapa Milanu, skupni zmagovalec Vingegaard

Za Milana je bila to osma zmaga v karieri in tretja letos. Eno je dosegel še na dirki po Valencii.

Zadnja etapa z začetkom in ciljem v San Benedettu del Trontu je po razgibanem začetku v prvih 75 km minila v znamenju sprinterjev. Ekipe teh so ubežnike ujele 15 km pred ciljem in nato svoje kapetane spravile v položaj za etapno zmago.

Vingegaard je po zmagah v prejšnjih etapah danes brez pretresov končal v času glavnine in se podpisal pod drugo zmago v skupnih seštevkih to sezono. Konec februarja je bil najmočnejši že na dirki O Gran Camino. Današnje slavje v boju za Neptunov trizob je njegovo 34. v karieri in sedmo to sezono.

Tokrat je prevladoval predvsem v zahtevni peti in šesti etapi, ki ju je dobil po napadu in samostojni vožnji. V seštevku je imel na koncu 1:24 minute naskoka pred drugouvrščenim Špancem Juanom Ayusom (UAE Team Emirates) in 1:52 minute tretjim Avstralcem Jaijem Hindleyjem (Bora-hansgrohe).