Zadnja etapa Toura skrajšana zaradi požarov

Francosko ministrstvo za notranje zadeve je moralo zaradi obsežnega gozdnega požara aktivirati dodatne policijske sile in del policistov bodo z dirke premestili na krizno območje. Nedeljsko etapo so prireditelji zato skrajšali s 133 na 89 kilometrov. Kolesarji se bodo po prvotnem načrtu sicer predstavili v Thoiryju, nato pa se bodo do Pariza peljali z avtobusi. Start etape bo nato ob 17.50 na zdajšnji startno-ciljni črti v francoski prestolnici, sledita dva kroga po Elizejskih poljanah, nato pa del trase na Montmartru.

Jugozahod Francije v teh dneh doživlja enega največjih gozdnih požarov v zgodovini in veliko evakuacijo prebivalstva in turistov, pri čemer so nujno potrebni policisti. Samo v departmaju Gironde so doslej evakuirali 167.000 ljudi, je povedal francoski notranji minister Laurent Nunez. V požaru, ki se širi od srede, je že zgorelo najmanj 19.000 hektarjev površin in okrog 100 stavb.