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Kolesarstvo

Zadnji dan kolesarskega EP ponuja vožnjo na čas

Ljubljana, 07. 10. 2026 07.03 pred 4 urami 2 min branja 3

Avtor:
M.J.
Primož Roglič

Primož Roglič bo zadnji dan domačega evropskega prvenstva lovil kolajno v vožnji na čas. V Šenčurju bodo podelili še pet preostalih kompletov odličij v vseh starostnih kategorijah. Skupaj bo na startu 12 slovenskih tekmovalcev in tekmovalk.

Primož Roglič
Primož Roglič
FOTO: Profimedia

Vrhunec bo moška članska preizkušnja, ki se bo začela ob 16.15. Na startu bo 44 tekmovalcev, od tega dva Slovenca. Poleg Primoža Rogliča, ki bo 22,1 km dolgo traso začel ob 16.54, bo nastopil še Jan Tratnik ob 16.50.

Prva favorita sta Šved Jakob Söderqvist in Švicar Stefan Küng, a tudi Roglič bi na trasi s prečkanjem Možjance (2,1 km/10,2 %) lahko posegel povsem na vrh. Med kandidati za visoko uvrstitev so med drugimi še Danec Kasper Asgreen, Britanec Callum Thornley, Španec Ivan Romeo, Italijan Mattia Cattaneo in Francoz Bruno Armirail.

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Na startu ženske dirke (14.30) bosta svetovna in še vedno aktualna evropska prvakinja v vožnji na čas, Švicarka Marlen Reusser, ter svetovna in evropska prvakinja na cestni dirki, Nizozemka Demi Vollering. Od Slovenk bo nastopila Nika Bobnar, ki bo startala ob 14.45. Najboljši dve bosta začeli osem oz. devet minut za edino slovensko članico.

Nika Bobnar
Nika Bobnar
FOTO: AP

Tudi v obeh mlajših kategorijah bodo, kot še piše STA, na startu slovenski tekmovalci in tekmovalke. Med mlajšimi člani bo nastopil Jaka Marolt, med mlajšimi članicami Anet Trakonja in Zoja Ferlež, med mladinci Maks Olenik, Vanja Kuntarič Žibert in Gal Stare ter med mladinkami Pina Šiler, Rebeka Gonza in Lina Mehle.

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Pred obema članskima preizkušnjama se bodo mladinke na pot podale ob 9.15, mladinci ob 10.10, mlajše članice ob 11.30, mlajši člani pa ob 12.20.

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KOMENTARJI3

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Nidani
07. 10. 2026 09.25
Vedno jo lovi...za komentatorje v top tri, v realnosti na rep top deset! Naj me danes demantira!💪
Odgovori
0 0
soseda
07. 10. 2026 08.24
Kdo ve, a Remco ne bo vozil kronometra?
Odgovori
0 0
mojcd
07. 10. 2026 08.00
A se ni konc tega?
Odgovori
+0
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