Zadnji dan kolesarskega EP ponuja vožnjo na čas

Vrhunec bo moška članska preizkušnja, ki se bo začela ob 16.15. Na startu bo 44 tekmovalcev, od tega dva Slovenca. Poleg Primoža Rogliča, ki bo 22,1 km dolgo traso začel ob 16.54, bo nastopil še Jan Tratnik ob 16.50.

Prva favorita sta Šved Jakob Söderqvist in Švicar Stefan Küng, a tudi Roglič bi na trasi s prečkanjem Možjance (2,1 km/10,2 %) lahko posegel povsem na vrh. Med kandidati za visoko uvrstitev so med drugimi še Danec Kasper Asgreen, Britanec Callum Thornley, Španec Ivan Romeo, Italijan Mattia Cattaneo in Francoz Bruno Armirail.