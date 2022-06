Zadnji test na dirki po Sloveniji Trška gora

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar ima pred zadnjo etapo dirke po Sloveniji tri sekunde prednosti pred najbližjim zasledovalcem in obenem moštvenim kolegom Rafalom Majko.

Danes kolesarje čaka še zadnja, pretežno ravninska etapa od Vrhnike do Novega mesta v dolžini 155,7 km, v kateri pa zna razplet krojiti strm in dva kilometra dolg vzpon na Trško Goro z 9-odstotnim povprečnim naklonom in sledeči spust po ozki cesti do Novega mesta.

Tam utegne svoje mojstrstvo na spustih vnovič pokazati Matej Mohorič (Bahrain-Victorious). Slednji je 19. marca dobil spomenik Milano-Sanremo prav po vratolomnem in neustrašnem spustu s Poggia.

V soboto je Mohorič precej varčeval z močmi, za nedeljo pa ni razkril kart, čeprav mu trasa odgovarja. Njegovo moštvo pa bo še dodatno motivirano, saj v štirih etapah še ni okusilo slasti zmage.