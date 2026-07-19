Zahteven ciljni vzpon pred Pogačarjem in druščino

Že tako bo 183,9 km dolga trasa zelo razgibana in posledično zahtevna za nadzorovanje morebitne številčne ubežne skupine. V etapi so štirje kategorizirani vzponi, po 131 km pa na vrsto prihaja prelaz Croisette (4,6 km/11,2 %) kot nekakšna uvertura za enega najtežjih vzponov letošnje francoske pentlje.

Plateau de Solaison (11,3 km/9 %) dobro poznajo predvsem tisti, ki so pred dobrim mesecem dni dirkali na preizkušnji Auvergne-Rhone Alpes. Na Solaison je pot do skupnega slavja tlakoval Mehičan Isaac del Toro in prepričljivo slavil natanko minuto pred Špancem Juanom Ayusom, skupno petim na letošnjem Touru.