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Kolesarstvo

Zahteven ciljni vzpon pred Pogačarjem in druščino

Champagnole, 19. 07. 2026 12.28 pred 57 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.V. STA
Tadej Pogačar

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo kot prepričljivo vodilni začel 15. etapo dirke po Franciji. Pred zadnjim prostim ponedeljkom štirikratnega zmagovalca Toura in njegove tekmece čaka zahtevna etapa od Champagnola do vrha zahtevnega klanca Plateau de Solaison.

Profil 15. etape na dirki po Franciji
Profil 15. etape na dirki po Franciji
FOTO: Tour de France

Že tako bo 183,9 km dolga trasa zelo razgibana in posledično zahtevna za nadzorovanje morebitne številčne ubežne skupine. V etapi so štirje kategorizirani vzponi, po 131 km pa na vrsto prihaja prelaz Croisette (4,6 km/11,2 %) kot nekakšna uvertura za enega najtežjih vzponov letošnje francoske pentlje.

Plateau de Solaison (11,3 km/9 %) dobro poznajo predvsem tisti, ki so pred dobrim mesecem dni dirkali na preizkušnji Auvergne-Rhone Alpes. Na Solaison je pot do skupnega slavja tlakoval Mehičan Isaac del Toro in prepričljivo slavil natanko minuto pred Špancem Juanom Ayusom, skupno petim na letošnjem Touru.

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Del Toro, superpomočnik Tadeja Pogačarja, sicer v skupnem seštevku letošnjega Toura zaseda sedmo mesto, a je razlika do drugouvrščenega Jonasa Vingegaarda vsega 1:20 minute. Danec za Pogačarjem, ki je namignil, da bi lahko emirati startali tudi na Mehičanovo zmago, zaostaja 4:30 minute, tretji je Belgijec Remco Evenepoel s 5:04 minute zaostanka.

Pogačar je v zadnjih tednih nepremagljiv v zahtevnih etapah, sobotna zmaga je bila že četrta etapna na letošnji preizkušnji in skupno 25. v karieri. Ob veliki prednosti se tako 27-letnik bliža izenačenju rekorda petih skupnih zmag.

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KOMENTARJI2

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Tho mp son
19. 07. 2026 13.17
TDF je dolgo veljal za težko pričakovan dogodek na vrhuncu poletja , pa čeprav le z nekaj etapami na RTv slo ....do leta 2020 ! Takrat je nekdo poskrbel , da mi "gre na jetra" vsak kolesar , ki me ovira na cesti ...
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+0
2 2
juventina10
19. 07. 2026 13.35
potem pa se mu še na olimpjiske ni dalo it.toliko o domoljubju.
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