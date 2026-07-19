Zahteven ciljni vzpon pred Pogačarjem in druščino

Že tako bo 183,9 km dolga trasa zelo razgibana in posledično zahtevna za nadzorovanje morebitne številčne ubežne skupine. V etapi so štirje kategorizirani vzponi, po 131 km pa na vrsto prihaja prelaz Croisette (4,6 km/11,2 %) kot nekakšna uvertura za enega najtežjih vzponov letošnje francoske pentlje.
Plateau de Solaison (11,3 km/9 %) dobro poznajo predvsem tisti, ki so pred dobrim mesecem dni dirkali na preizkušnji Auvergne-Rhone Alpes. Na Solaison je pot do skupnega slavja tlakoval Mehičan Isaac del Toro in prepričljivo slavil natanko minuto pred Špancem Juanom Ayusom, skupno petim na letošnjem Touru.
Del Toro, superpomočnik Tadeja Pogačarja, sicer v skupnem seštevku letošnjega Toura zaseda sedmo mesto, a je razlika do drugouvrščenega Jonasa Vingegaarda vsega 1:20 minute. Danec za Pogačarjem, ki je namignil, da bi lahko emirati startali tudi na Mehičanovo zmago, zaostaja 4:30 minute, tretji je Belgijec Remco Evenepoel s 5:04 minute zaostanka.
Pogačar je v zadnjih tednih nepremagljiv v zahtevnih etapah, sobotna zmaga je bila že četrta etapna na letošnji preizkušnji in skupno 25. v karieri. Ob veliki prednosti se tako 27-letnik bliža izenačenju rekorda petih skupnih zmag.
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