Zahtevna gorska etapa nova priložnost za Rogliča

Mas ima pred zadnjimi tremi etapami, od tega bosta dve gorski, tudi v zadnji pa bo moč v Granadi pridobiti še nekaj časa, 1:37 minute naskoka pred Rogličem. Avstrijec Felix Gall je nazadoval na tretje mesto z zaostankom 3:01.

Šestintridesetletni Primož Roglič je po četrtem mestu v vožnji na čas proti Enricu Masu nadoknadil 33 sekund in napredoval na skupno drugo mesto. Medtem ko je Slovenec zelo dobro odpeljal kronometer, je precej nad pričakovanji z njim opravil Mas in zadržal večino prednosti pred 36-letnim Zasavcem.

Drugi Slovenec med deseterico Jakob Omrzel je po solidni vožnji na čas in 21. mestu ostal šesti v generalni razvrstitvi. Za Masom zaostaja natanko sedem minut, za petouvrščenim Oscarjem Onleyjem, s katerim se borita za belo majico najboljšega mladega kolesarja, pa 57 sekund.

Danes kandidate za skupni seštevek čaka zelo zahtevna in kar 210,8 km dolga trasa od okolice Malage do vrha Penas Blancasa. V etapi bo težko nadzirati številčen začetni beg, ki bi lahko obračunal za etapno zmago, medtem ko bo v glavnini potekala dirka v dirki. Po razgibanem srednjem delu trase za konec sledi še 18,8 km dolg ciljni vzpon s povprečnim naklonom 6,5 odstotka. Skupno bodo morali kolesarji premagati 4200 višinskih metrov.

Etapa se bo začela nekaj pred 12. uro in končala po dobrih petih urah.