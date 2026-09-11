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Kolesarstvo

Zahtevna gorska etapa nova priložnost za Rogliča

Malaga, 11. 09. 2026 07.41 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
A.V. STA
Primož Roglič v skupnem seštevku dirke po Španiji pred zadnjim tednom zaseda tretje mesto

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v četrtkovi vožnji na čas pridobil dobre pol minute proti vodilnemu Špancu Enricu Masu, a ima pred zadnjimi tremi etapami še naprej zajeten zaostanek. Na današnji najdaljši trasi dirke po Španiji od Veleza do Penas Blancasa (210,8 km) bo skušal zarezati v zaostanek 1:37 minute.

Šestintridesetletni Primož Roglič je po četrtem mestu v vožnji na čas proti Enricu Masu nadoknadil 33 sekund in napredoval na skupno drugo mesto. Medtem ko je Slovenec zelo dobro odpeljal kronometer, je precej nad pričakovanji z njim opravil Mas in zadržal večino prednosti pred 36-letnim Zasavcem.

Mas ima pred zadnjimi tremi etapami, od tega bosta dve gorski, tudi v zadnji pa bo moč v Granadi pridobiti še nekaj časa, 1:37 minute naskoka pred Rogličem. Avstrijec Felix Gall je nazadoval na tretje mesto z zaostankom 3:01.

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Drugi Slovenec med deseterico Jakob Omrzel je po solidni vožnji na čas in 21. mestu ostal šesti v generalni razvrstitvi. Za Masom zaostaja natanko sedem minut, za petouvrščenim Oscarjem Onleyjem, s katerim se borita za belo majico najboljšega mladega kolesarja, pa 57 sekund.

Danes kandidate za skupni seštevek čaka zelo zahtevna in kar 210,8 km dolga trasa od okolice Malage do vrha Penas Blancasa. V etapi bo težko nadzirati številčen začetni beg, ki bi lahko obračunal za etapno zmago, medtem ko bo v glavnini potekala dirka v dirki. Po razgibanem srednjem delu trase za konec sledi še 18,8 km dolg ciljni vzpon s povprečnim naklonom 6,5 odstotka. Skupno bodo morali kolesarji premagati 4200 višinskih metrov.

Etapa se bo začela nekaj pred 12. uro in končala po dobrih petih urah.

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KOMENTARJI4

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mayda2
11. 09. 2026 08.14
kjer je volja, tam je pot ...
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+2
2 0
blurp_blurp
11. 09. 2026 08.11
Dvomim da je priložnost za Rogliča, če mu je na kronometru komaj vzel nekaj sekund. bolj je priložnost za Galla, da se približa Rogliču. Tako da če Rogla ostane na stopničkah bo uspeh, je pa res, da mu to ne pomeni kaj dosti, tako da bo mogoče vseeno šel na glavo danes pa kar bo bo.
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+1
1 0
hojladri123
11. 09. 2026 08.35
kdaj če ne danes je še edina možnost za it na glavo... danes mora poskusit pobegnit na klancu, na ekipi pa je da ga tja pripelje čimbolj svežega in nahranjenega.
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0 0
4krogci
11. 09. 2026 08.38
Problem je da prakticno nima ekipe..
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+1
1 0
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