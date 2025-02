Pogačar upravičil vlogo favorita in prepričljivo dobil prvo 'gorsko' etapo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Svetovni prvak Tadej Pogačar, oblečen v mavrično majico, je do zmage prišel z napadom v zadnjih metrih, ko je v sprintu ugnal tekmece na čelu z drugouvrščenim Britancem Oscarjem Onleyjem (Picnic PostNL) in Avstrijcem Felixom Gallom (Decathlon AG2R La Mondiale). Slovenski zvezdnik, ki lovi tretjo skupno zmago na dirki po letih 2021 in 2022, je po novem tudi skupno vodilni. Pred doslej vodilnim Britancem Joshuo Tarlingom (Ineos Grenadiers) ima 18, pred danes osmouvrščenim Špancem Pablom Castrillom (Movistar) pa 23 sekund naskoka.