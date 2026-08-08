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Kolesarstvo

Pogačarja in Rogliča zaradi plazov čaka spremenjena kraljevska etapa

Madrid, 08. 08. 2026 11.56 pred dvema dnevoma 2 min branja 1

Avtor:
STA
Primož Roglič in Tadej Pogačar

Organizatorji kolesarske dirke po Španiji, na kateri bosta nastopila tudi Slovenca Tadej Pogačar in Primož Roglič, so se odločili sprva načrtovani vzpon na Hazallanas zamenjati z vzponom na prelaz El Duque. Spremembo trase 20. etape so pojasnili z zemeljskimi plazovi, ki so jih povzročile silovite poplave na območju Sierra Nevade.

"Zaradi zemeljskih plazov, ki jih je povzročilo neurje v februarju, dirke ni mogoče izvesti po prvotno načrtovani trasi," so na svojih spletnih straneh zapisali organizatorji dirke, ki bo potekala med 22. avgustom in 13. septembrom. Dodali so, da so izbrali alternativno traso, ki je zelo podobna prvotno predvideni.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Luka Kotnik

Plazovi so poškodovali dostopno cesto na prelaz Hazallanas, zaradi česar niso izpolnjeni potrebni varnostni pogoji za vzpon, so pojasnili.

Da bi ostali čim bolj zvesti prvotni trasi, so se v sodelovanju z lokalnimi oblastmi odločili vzpon na izjemno strm gorski prelaz Hazallanas nadomestiti z vzponom na prelaz El Duque. "Ta sprememba ohranja bistvo, težavnost in izziv predzadnje etape, s profilom trase, ki je skoraj enak originalu," so še zagotovili in dodali, da pa bo zaključni del 20. etape, to je vzpon na Collado del Alguacil, ostal nespremenjen.

Primož Roglič na Vuelti
Primož Roglič na Vuelti
FOTO: AP

Kolesarji se bodo tako pred zadnjim vzponom dvakrat povzpeli na prelaz El Purche in enkrat na El Duque. Dolžina etape bo s 186,8 kilometra ostala praktično nespremenjena.

Kolesarska dirka po Španiji se bo 22. avgusta začela v Monaku, se nadaljevala skozi Francijo in Andoro ter se nato usmerila vzdolž sredozemske obale Španije proti jugu. Zaključila se bo 13. septembra v Granadi. Razdeljena bo na 21 etap in skupaj dolga 3275 kilometrov ter velja za eno najzahtevnejših v zadnjih letih.

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Ne hodimnavolitve
08. 08. 2026 13.52
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