Zaradi protestnikov odpovedali zadnjo etapo Vuelte in ceremonijo

Zle slutnje organizatorjev so se po številnih težavah v treh tednih na španskih tleh uresničile tudi v zadnji etapi. Že pred tem so imeli tako rekoč v vsaki etapi, ki je potekala na španskih tleh, policaji ogromno dela z ustavljanjem protestnikov, ki so skušali vdreti na cesto in ustaviti kolesarje.
Večje število propalestinskih protestnikov je tudi danes povsem zablokiralo dostop do ciljne črte, ki bi jo morali kolesarji danes prepeljati večkrat. Protestniki so zasedli tudi ceste okoli trga Cibeles.
Tudi 1100 dodatnih policistov in varnostnikov ob cestah v Madridu ni moglo preprečiti razgrajanja protestnikov, ki so lomili ograje in povsem zasedli prostor okoli ciljne črte in s tem tik pred prihodom kolesarjev v Madrid tem preprečili zadnji ples na Vuelti.
Tako so bili organizatorji primorani odpovedati zadnjo etapo in tudi vse ceremonije po dirki na trgu Cibeles, zaradi česar so bili prikrajšani predvsem kolesarji, ki so tri tedne dirkali od Torina do Madrida.
"Izraelske ekipe tekmujejo v številnih športih in zdi se, da je zaradi tega prizadeta samo Vuelta. Podpiram vsak protest, a ko gredo na cesto, izgubim spoštovanje," je ob tem iskreno dejal Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG).
Skupni zmagovalec je postal Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), ki je imel na koncu 1:16 minute naskoka pred Portugalcem Joaom Almeido (UAE Team Emirates-XRG). Tretje mesto je pripadlo Britancu Tomu Pidcocku (Q36,5), ki je za svojo prvo uvrstitev med najboljše tri na tritedenskih dirkah zaostal 3:11 minute.
Vingegaard je tako dobil svojo tretjo tritedensko dirko, na svojem računu ima še dva Toura (2022, 2023). Za nizozemsko ekipo je to peta zmaga v zadnjih sedmih izdajah Vuelte, potem ko se je pod prve tri podpisal slovenski as Primož Roglič (2019, 2020, 2021), leta 2023 pa je bil najboljši Američan Sepp Kuss.
Najboljši mladi kolesar je postal Američan Matthew Riccitelo (Israel-Premier Tech), šele tretji Američan z belo majico na tritedenskih dirkah po Andrewu Hampstenu (Tour, 1988) in Tejayu van Garderenu (Tour, 2012).
Najboljši hribolazec je postal Avstralec Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG), ki je tesno premagal Vingegaarda. Danec je bil drugi tudi v razvrstitvi za zeleno majico oziroma najboljšega po točkah. Premagal ga je le rojak Mads Pedersen (Lidl-Trek), ki je bil najboljši v tej razvrstitvi tudi letošnji na dirki po Italiji.
Najboljša ekipa so postali Emirati, pri katerih je tri tedne v vlogi pomočnika deloval Domen Novak. Na koncu 144. v skupnem seštevku (+4:32:39) je bil ves čas v službi svojega kapetana Almeide, medtem ko so bili večkrat nekateri ostali člani povsem razglašeni pri pomoči Portugalcu. Složno so delovali le v redkih etapah, a tudi v tistih Portugalec ni mogel streti na trenutke utrujenega Vingegaarda.
Vseeno je ekipa Emiratov na dirki dobila več kot tretjino oziroma sedem etap. Po dve sta osvojila Španec Ayuso, ki se po koncu leta zaradi nesoglasij poslavlja od ekipe, in Vine, po eno pa še en Španec Marc Soler in Almeida. Emirati so bili najboljši tudi na ekipnem kronometru v peti etapi.
Na Vuelti je nastopil še en Slovenec, in sicer Gal Glivar, ki je pri Alpecin-Deceunincku deloval kot pomočnik v sprintih ter čakal na morebitne priložnosti v begu na razgibanih in zahtevnejših etapah. Skupno je zasedel 101. mesto z zaostankom treh ur in 20 minut.
