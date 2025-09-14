Svetli način
Naslovnica
Zaradi protestnikov odpovedali zadnjo etapo Vuelte in ceremonijo

Madrid, 14. 09. 2025 19.49 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
S.V. , STA
Komentarji
64

Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so morali odpovedati zadnjo etapo v Madridu zaradi težav s protestniki. Zmagovalec je tako brez prečkanja ciljne črte v španski prestolnici postal Danec Jonas Vingegaard, preizkušnjo pa sta končala oba Slovenca, Domen Novak kot del najboljše ekipe na dirki, in debitant Gal Glivar.

Zle slutnje organizatorjev so se po številnih težavah v treh tednih na španskih tleh uresničile tudi v zadnji etapi. Že pred tem so imeli tako rekoč v vsaki etapi, ki je potekala na španskih tleh, policaji ogromno dela z ustavljanjem protestnikov, ki so skušali vdreti na cesto in ustaviti kolesarje.

Preberi še Vuelta kot talka politike: športniki si tega ne zaslužijo

Večje število propalestinskih protestnikov je tudi danes povsem zablokiralo dostop do ciljne črte, ki bi jo morali kolesarji danes prepeljati večkrat. Protestniki so zasedli tudi ceste okoli trga Cibeles.

Tudi 1100 dodatnih policistov in varnostnikov ob cestah v Madridu ni moglo preprečiti razgrajanja protestnikov, ki so lomili ograje in povsem zasedli prostor okoli ciljne črte in s tem tik pred prihodom kolesarjev v Madrid tem preprečili zadnji ples na Vuelti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tako so bili organizatorji primorani odpovedati zadnjo etapo in tudi vse ceremonije po dirki na trgu Cibeles, zaradi česar so bili prikrajšani predvsem kolesarji, ki so tri tedne dirkali od Torina do Madrida.

"Izraelske ekipe tekmujejo v številnih športih in zdi se, da je zaradi tega prizadeta samo Vuelta. Podpiram vsak protest, a ko gredo na cesto, izgubim spoštovanje," je ob tem iskreno dejal Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG).

Skupni zmagovalec je postal Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), ki je imel na koncu 1:16 minute naskoka pred Portugalcem Joaom Almeido (UAE Team Emirates-XRG). Tretje mesto je pripadlo Britancu Tomu Pidcocku (Q36,5), ki je za svojo prvo uvrstitev med najboljše tri na tritedenskih dirkah zaostal 3:11 minute.

Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard FOTO: Profimedia

Vingegaard je tako dobil svojo tretjo tritedensko dirko, na svojem računu ima še dva Toura (2022, 2023). Za nizozemsko ekipo je to peta zmaga v zadnjih sedmih izdajah Vuelte, potem ko se je pod prve tri podpisal slovenski as Primož Roglič (2019, 2020, 2021), leta 2023 pa je bil najboljši Američan Sepp Kuss.

Najboljši mladi kolesar je postal Američan Matthew Riccitelo (Israel-Premier Tech), šele tretji Američan z belo majico na tritedenskih dirkah po Andrewu Hampstenu (Tour, 1988) in Tejayu van Garderenu (Tour, 2012). 

Najboljši hribolazec je postal Avstralec Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG), ki je tesno premagal Vingegaarda. Danec je bil drugi tudi v razvrstitvi za zeleno majico oziroma najboljšega po točkah. Premagal ga je le rojak Mads Pedersen (Lidl-Trek), ki je bil najboljši v tej razvrstitvi tudi letošnji na dirki po Italiji.

Domen Novak
Domen Novak FOTO: Profimedia

Najboljša ekipa so postali Emirati, pri katerih je tri tedne v vlogi pomočnika deloval Domen Novak. Na koncu 144. v skupnem seštevku (+4:32:39) je bil ves čas v službi svojega kapetana Almeide, medtem ko so bili večkrat nekateri ostali člani povsem razglašeni pri pomoči Portugalcu. Složno so delovali le v redkih etapah, a tudi v tistih Portugalec ni mogel streti na trenutke utrujenega Vingegaarda.

Vseeno je ekipa Emiratov na dirki dobila več kot tretjino oziroma sedem etap. Po dve sta osvojila Španec Ayuso, ki se po koncu leta zaradi nesoglasij poslavlja od ekipe, in Vine, po eno pa še en Španec Marc Soler in Almeida. Emirati so bili najboljši tudi na ekipnem kronometru v peti etapi.

Na Vuelti je nastopil še en Slovenec, in sicer Gal Glivar, ki je pri Alpecin-Deceunincku deloval kot pomočnik v sprintih ter čakal na morebitne priložnosti v begu na razgibanih in zahtevnejših etapah. Skupno je zasedel 101. mesto z zaostankom treh ur in 20 minut.

kolesarstvo vuelta dirka po španiji protesti
Naslednji članek

Pogačar o protestnikih: Kolesarji smo malce prestrašeni, kaj se lahko zgodi

KOMENTARJI (64)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Animal_Pump
14. 09. 2025 21.00
+1
Jaz ne štekam zakaj tle protestirajo. Protest ne bo imel...nobenega...ama...totalno nobenega efekta.,,samo kolesarjenje so zmrdal...in nič drugega. Izraelcev to ne bo ustavilo...pa lahko ne vem kaj delajo. Naj gredo v Tel Aviv protestirat...mogoče bo tam več efekta.
ODGOVORI
1 0
Victoria13
14. 09. 2025 20.59
+3
Dokler je na čelu Palestincev Hamas, ki je leta 2023 v enem dnevu pobil več kot 1100 civilistov, nimajo kaj protestirat!!!
ODGOVORI
3 0
Pamir
14. 09. 2025 21.04
Ravno v tem dnevu so izraelski vojaki dobili prvič v zgodovini da se umaknejo z meje.še ovce ne verjamejo v to resnico kot ti.
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
14. 09. 2025 20.58
+2
Spet bosta morala Rusija in USA osvobodit Evropo. Fasisti sploh vec ne skrivajo da so fasisti ki podpirajo terorizem.
ODGOVORI
2 0
Robert S.
14. 09. 2025 20.58
+2
Z Evropo je konec
ODGOVORI
2 0
Pikaponca
14. 09. 2025 20.56
+2
Ste spoznali to kriminalno Palestinsko bando in zdaj razumete IZRAEL..s kom ima opravka.,)) Gremo Izrael na polno po njih..
ODGOVORI
3 1
blackwizard
14. 09. 2025 20.55
+1
Zakaj ni bilo teh protestov na giru v italiji in Franciji??
ODGOVORI
1 0
Pamir
14. 09. 2025 20.54
-3
Če ne bi adolfisti sds belkoti pavelići izvajali holokavsta bi bili danes Izraelci v Evropi in bi bilo vse vredu.
ODGOVORI
1 4
Bozje oko
14. 09. 2025 20.49
+12
Polomija zahoda - da se politični vrh države postavi na stran anarhisti, ki ogrožajo športnike, ki nimajo nič z dogajanjem v Gazi, je nevaren prevedena, ki se lahko razširi in uide izpod nadzora! Zakaj ne protestirajo tam, kjer bodo to občutili odgovorni za vojno????!!! Sicer pa, kaj naredijo Palestinci z njihovim voditeljem na celu iz Zahodnega brega za sonarodnjaki v Gazi????
ODGOVORI
13 1
blackwizard
14. 09. 2025 20.49
+9
Levičarska Španija!! Sramota evrope isto levičarji v Sloveniji
ODGOVORI
11 2
Slovenska pomlad
14. 09. 2025 20.44
-1
Kaj pa Dodik meni,razen o tem,da naj Srbi volijo SDS?
ODGOVORI
4 5
GrizzlyMravlja
14. 09. 2025 20.43
+10
stemi protesti vec skode kot koristi. Zakaj noben ne protestira v Rusiji al pa na Kitajski ;) vejo kaj sledi takim
ODGOVORI
11 1
Leonardo R
14. 09. 2025 20.39
+13
Groza kako so nasilni
ODGOVORI
14 1
Perovskia
14. 09. 2025 20.36
+11
Da predsednik države podpira protestnike je pa bolnca. No levak pač. Sej tudi pri nas v Sloveniji smo edina drzava na svetu ki podpira poboj lastnih ljudi Dr...oše
ODGOVORI
15 4
Hind Rajab v spomin
14. 09. 2025 20.40
-10
Predsednik je izvoljen v samostojni mednarodno priznani državi ki je del eu...IN ima vso pravico izraziti svojo podporo protestom...
ODGOVORI
3 13
pager
14. 09. 2025 20.45
+3
Hind, beseda predsednika države ni beseda navadnega državljana, zato tvoje pisanje ne bo držalo
ODGOVORI
5 2
Hind Rajab v spomin
14. 09. 2025 20.56
-1
pager ..funkcionalno pismenim je jasno...da ima ravno zaradi njegovega položaja to pravo težo...Da svet prizna brez strahu ...da je desna klika netanyahuja zločinska genocidna klika ..
ODGOVORI
2 3
Lion90
14. 09. 2025 20.35
+15
Vse deportirati dol!
ODGOVORI
18 3
Hind Rajab v spomin
14. 09. 2025 20.40
-10
kar v akcijo...miško...
ODGOVORI
1 11
Pamir
14. 09. 2025 20.51
-2
Kam dol?
ODGOVORI
2 4
Desno
14. 09. 2025 20.35
+13
Na prvo letalo pa v gazo.. IDF bo že vedu kaj z njimi
ODGOVORI
16 3
pusi
14. 09. 2025 20.34
+15
Levaki so ladja norcev, nasilnezev in psihopatov. Isti kot hamas
ODGOVORI
18 3
Slovenska pomlad
14. 09. 2025 20.32
-17
Res sem ponosen,da SDS podpira genocid v Gazi.
ODGOVORI
3 20
MladInPerspektiven
14. 09. 2025 20.33
-11
Saj zato pa PODPIRAJO tudi POVOJNE POBOJE to je eno te isto. Samo v javnosti igrajo neke pravičneže.
ODGOVORI
4 15
Desno
14. 09. 2025 20.35
+12
Spokaj se dol za mirovnika
ODGOVORI
15 3
MladInPerspektiven
14. 09. 2025 20.40
-3
Zakaj jaz navijam za OBOJE
ODGOVORI
0 3
Hind Rajab v spomin
14. 09. 2025 20.29
-18
BRAVOOO protestniki....BRAVOOO Sánchez...gremo Španija...to naci kliko netanyahu je treba ustaviti v tem groznem genocidu ...umorili so že čez 60.000 oseb večinoma OTROK in žensk...stradajo jih do smrti...NE dovolijo niti pomoči....
ODGOVORI
5 23
Leonardo R
14. 09. 2025 20.30
+13
Kaj imajo kolesarji z vojsko?
ODGOVORI
16 3
Hind Rajab v spomin
14. 09. 2025 20.32
-13
zelo preprosto...protest je odmeven...da vsi , ki gledajo kolesarstvo po celem svetu vidijo...kako zločinska je desna klika netanyahuja, ki mu bivši komunist lažnivi janša nosi osebno svojo podporo v Izrael ...
ODGOVORI
5 18
GrizzlyMravlja
14. 09. 2025 20.35
+14
Same nindže vidm na TV-ju
ODGOVORI
16 2
Mean Cat
14. 09. 2025 20.35
+11
Jst hocem gledat kolesarjenje.......ta dhal pa naj gre mahat z zastavam kam drugam......niso kolesarji nic krivi!
ODGOVORI
13 2
Desno
14. 09. 2025 20.36
+7
Odpelji se dol. Idf te čaka
ODGOVORI
9 2
Victoria13
14. 09. 2025 21.02
+1
A Hamas je pa dobrodelna organizacija na čelu Palestincev?
ODGOVORI
1 0
mmickica
14. 09. 2025 20.25
+20
A se kdo trdi, da to ni napad muslimanskih migracij na evropski nacin zivljenja? Torej neke vrste vojna.
ODGOVORI
23 3
Hind Rajab v spomin
14. 09. 2025 20.36
-13
jaz to trdim...in trdim da je tvoj komentar butasta nagravžna mizantropična mizoksena laž...Mali deklici ta zločinska desna klika NI dovolil niti tega ...da ji pridejo pomagat ko je več dni umirala...ne , ubili so še reševalce...6. let je bilo deklici...KAJ IMA ONA Z VOJNO....???
ODGOVORI
2 15
Hind Rajab v spomin
14. 09. 2025 20.36
-12
ime ji je bilo Hind Rajab
ODGOVORI
2 14
Leonardo R
14. 09. 2025 20.43
+7
A nisi brala, da je bilo to laz?
ODGOVORI
8 1
Hind Rajab v spomin
14. 09. 2025 21.01
lažeš ti... še naš primer....❤ Imela je samo ime. Rahime...kar pomeni dobesedno usmiljena , sočutna ... Ni bilo njenega krika na pomoč - bila je gluhonema , ni bilo videti solza , ker je Dragonja mokra in mrzla ....Njena pot v svobodo , v lepše življenje , kot ga imajo zatirani Kurdi tam nekje, kjer so bili doma...se je za vedno končala v strugi Dragonje ...tisti , ki najbolj pozivajo k molitvi ...tisti , ki soljudi najbolj sovražijo , ker so druge vere ...od drugje ...bodo zrli v tem božičnem času v jaslice ...ki simbolno prikažejo rojstvo odrešenika ..tudi njegova mati Marija je bila begunka , visoko noseča begunka , brez dokumentov in zaradi takšnih , ki danes radostno zrejo v hlevček , je morala Marija roditi v hlevu , preganjana , tujka ....in ob tem pozabljajo na vso človečnost......Človečnost do deklice , ki ji je imela samo ime ...ime ji je bilo Rahime - kar pomeni usmiljena , sočutna ...Počivaj v miru deklica Rahima ...in če so kje nebesa , tudi krščanska nebesa - si ti zagotovo tam ...čeprav so te pustili umreti tisti...ki si želijo v ta ista nebesa - zaslužijo pa si samo pekel....Amen ❤
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
14. 09. 2025 20.23
+11
Roglic se je odlocil pravilno. Prava polomija !!
ODGOVORI
13 2
