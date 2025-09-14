Zaradi protestnikov odpovedali zadnjo etapo Vuelte in ceremonijo

Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so morali odpovedati zadnjo etapo v Madridu zaradi težav s protestniki. Zmagovalec je tako brez prečkanja ciljne črte v španski prestolnici postal Danec Jonas Vingegaard, preizkušnjo pa sta končala oba Slovenca, Domen Novak kot del najboljše ekipe na dirki, in debitant Gal Glivar.

Zle slutnje organizatorjev so se po številnih težavah v treh tednih na španskih tleh uresničile tudi v zadnji etapi. Že pred tem so imeli tako rekoč v vsaki etapi, ki je potekala na španskih tleh, policaji ogromno dela z ustavljanjem protestnikov, ki so skušali vdreti na cesto in ustaviti kolesarje.

Večje število propalestinskih protestnikov je tudi danes povsem zablokiralo dostop do ciljne črte, ki bi jo morali kolesarji danes prepeljati večkrat. Protestniki so zasedli tudi ceste okoli trga Cibeles. Tudi 1100 dodatnih policistov in varnostnikov ob cestah v Madridu ni moglo preprečiti razgrajanja protestnikov, ki so lomili ograje in povsem zasedli prostor okoli ciljne črte in s tem tik pred prihodom kolesarjev v Madrid tem preprečili zadnji ples na Vuelti.

Tako so bili organizatorji primorani odpovedati zadnjo etapo in tudi vse ceremonije po dirki na trgu Cibeles, zaradi česar so bili prikrajšani predvsem kolesarji, ki so tri tedne dirkali od Torina do Madrida. "Izraelske ekipe tekmujejo v številnih športih in zdi se, da je zaradi tega prizadeta samo Vuelta. Podpiram vsak protest, a ko gredo na cesto, izgubim spoštovanje," je ob tem iskreno dejal Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG). Skupni zmagovalec je postal Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), ki je imel na koncu 1:16 minute naskoka pred Portugalcem Joaom Almeido (UAE Team Emirates-XRG). Tretje mesto je pripadlo Britancu Tomu Pidcocku (Q36,5), ki je za svojo prvo uvrstitev med najboljše tri na tritedenskih dirkah zaostal 3:11 minute.

Jonas Vingegaard FOTO: Profimedia icon-expand

Vingegaard je tako dobil svojo tretjo tritedensko dirko, na svojem računu ima še dva Toura (2022, 2023). Za nizozemsko ekipo je to peta zmaga v zadnjih sedmih izdajah Vuelte, potem ko se je pod prve tri podpisal slovenski as Primož Roglič (2019, 2020, 2021), leta 2023 pa je bil najboljši Američan Sepp Kuss. Najboljši mladi kolesar je postal Američan Matthew Riccitelo (Israel-Premier Tech), šele tretji Američan z belo majico na tritedenskih dirkah po Andrewu Hampstenu (Tour, 1988) in Tejayu van Garderenu (Tour, 2012). Najboljši hribolazec je postal Avstralec Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG), ki je tesno premagal Vingegaarda. Danec je bil drugi tudi v razvrstitvi za zeleno majico oziroma najboljšega po točkah. Premagal ga je le rojak Mads Pedersen (Lidl-Trek), ki je bil najboljši v tej razvrstitvi tudi letošnji na dirki po Italiji.

Domen Novak FOTO: Profimedia icon-expand