'Zaradi taljenja snega in mokre ceste je bilo kar strašljivo'

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je še drugič na letošnji Dirki po Franciji oblekel rumeno majico vodilnega. To mu je danes uspelo po sijajni predstavi tako navkreber kot na spustu do cilja četrte etape od Pinerola do Valloira. Po 12. etapni zmagi na Touru je dejal, da je bilo vse del načrta in da se je odlično počutil.

Nekaj težav je kolesarjem blizu vrha 2642 m visokega prelaza Galibier (23 km/5,1 %) povzročal le veter v prsi. Zaradi tega je moral Tadej Pogačar napasti nekoliko pozneje, kot je pričakoval. "Najprej je bilo veliko vetra v prsi na Galibier. Ekipa je dobro opravila delo in lahko sem bil v zavetrju moštva," se je Pogačar v prvem odzivu za organizatorje Toura spomnil tudi na moštvene kolege, ki so mu odlično pripravili teren za napad. "Nisem želel prehitro napasti zaradi vetra. Razliko sem moral narediti v zadnjih nekaj 100 metrih. Poznam tudi spust, a bil sem presenečen zaradi taljenja snega in mokre ceste, kar je bilo kar strašljivo. Ta spust je zelo hiter in če poznaš cesto, ti to nekoliko olajša delo," je še dejal 25-letni zmagovalec rumene pentlje v letih 2020 in 2021.

Tadej Pogačar znova v rumenem

Zdaj je Pogačar znova vodilni na dirki, saj ima 45 sekund naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step) in 50 pred tretjeuvrščenim Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike). Pogačarjev rojak Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je bil v etapi četrti po nekaj trenutkih krize, v skupnem seštevku pa je peti z 1:14 minute zaostanka. "Zaradi Tadeja je bilo zelo hitro, njemu pa je bilo ravno prav, zato vse čestitke. Sam pa sem bil vendarle malo bolj zraven, tako da gre na bolje," je po etapi za RTV Slovenija dejal Roglič. Na Galibier je pošteno trpel, se komaj držal vse manjše skupine pred vrhom, a nato na spustu dobro omejil škodo in priključil zasledovalcem. "Imel sem borbo sam s sabo. Na koncu je bilo dovolj in sem zadovoljen z današnjim dnevom. Varno sem se spuščal. Imamo ostale stvari, ki res štejejo, zato je varnost vseeno na prvem mestu. Je pa lepo biti poleg najboljših," je še dejal 34-letni Kisovčan. Na drugi strani je bil zelo zadovoljen tudi Pogačar, ki je postavil piko na i odlični moštveni predstavi emiratov: "Super zadovoljen sem. To je bil naš načrt in izpeljali smo ga do potankosti. To je bila sanjska etapa in končal sem jo s samostojnim napadom in zmago."