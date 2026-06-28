Vročina prisilila organizatorje v skrajšanje kolesarskih dirk

Primož Roglič bo skušal nazivu državnega prvaka v kronometru dodati še tistega na cestni dirki.

Danes bodo v Gabrju podelili naslove najboljšim, moška članska dirka se bo začela ob 14.15. Primož Roglič bo skušal nazivu državnega prvaka v kronometru dodati še tistega na cestni dirki, to pa mu bo skušala preprečiti peterica iz ekipe svetovne serije Bahrain-Victorious.

Naslov bo branil Jakob Omrzel, ob njem bodo v dresu Bahrain-Victorious še Matej Mohorič, Žak Eržen, Matevž Govekar in Roman Jermakov.