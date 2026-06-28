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Kolesarstvo

Vročina prisilila organizatorje v skrajšanje kolesarskih dirk

Ljubljana, 28. 06. 2026 08.47 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Dirka po Sloveniji

Zaradi pričakovane vročine se je vodstvo tekmovanja v skladu s protokolom Mednarodne kolesarske zveze (UCI) za ekstremne razmere odločilo za skrajšanje dirk državnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Gabrju. Dirka moških elite in kategorije pod 23 let se bo skrajšala za dva kroga, na 13 krogov, in bo dolga 143 km, so sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije.

Primož Roglič bo skušal nazivu državnega prvaka v kronometru dodati še tistega na cestni dirki.
Primož Roglič bo skušal nazivu državnega prvaka v kronometru dodati še tistega na cestni dirki.
FOTO: Profimedia

Danes bodo v Gabrju podelili naslove najboljšim, moška članska dirka se bo začela ob 14.15. Primož Roglič bo skušal nazivu državnega prvaka v kronometru dodati še tistega na cestni dirki, to pa mu bo skušala preprečiti peterica iz ekipe svetovne serije Bahrain-Victorious.

Naslov bo branil Jakob Omrzel, ob njem bodo v dresu Bahrain-Victorious še Matej Mohorič, Žak Eržen, Matevž Govekar in Roman Jermakov.

Jakob Omrzel brani naslov prvaka.
Jakob Omrzel brani naslov prvaka.
FOTO: Luka Kotnik

Vroč dan se bo začel s startom cestne dirke mlajših mladincev, ki bo krajša za en krog (99 km). Tik za njimi bodo skupaj dirkale mlajše in starejše mladinke. Starejše mladince in članice skupni start čaka ob 10.15, dirka bo krajša za en krog (77 km).

Postaja za okrepčilo z mesta bo dovoljena med vso dirko, kjerkoli v krogu z izjemo zadnjih petih kilometrov pred ciljem.

kolesarstvo vročina državno prvenstvo

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