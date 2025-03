'Zdaj je že malo boljše, ampak naslednjih nekaj dni bo zelo zahtevnih'

Tadej Pogačar je po grdem padcu in zmagi na dirki Strade Bianche pred novinarje kljub številnim odrgninam na levem delu telesa stopil nasmejan in dobre volje. 'Adrenalin je deloval do cilja. Potem pa čutiš vse rane. Zdaj je že malo boljše, ampak naslednjih nekaj dni bo kar zahtevnih,' je dejal slovenski as po drugi zaporedni zmagi na tej dirki.