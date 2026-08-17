Zdaj tudi uradno: Roglič bo nastopil na Vuelti

Šestintridesetletni slovenski kolesar, ki si z Robertom Herasom deli rekord po številu skupnih zmag na španski pentlji (4), dobro okreva po nesreči, vendar se ne bo potegoval za zmago v skupnem seštevku, poroča slovita Gazzetta dello Sport.

Primož Roglič je moral zaradi nesreče na treningu konec julija, ko je vanj trčil avtomobil, izpustiti dirki v San Sebastianu in Burgosu, a se njegovo stanje zdaj izboljšuje, zato se je ekipa odločila, da ga uvrsti v postavo.