Zdaj tudi uradno: Roglič bo nastopil na Vuelti

Šestintridesetletni slovenski kolesar, ki si z Robertom Herasom deli rekord po številu skupnih zmag na španski pentlji (4), dobro okreva po nesreči, vendar se ne bo potegoval za zmago v skupnem seštevku, poroča slovita Gazzetta dello Sport.
Primož Roglič je moral zaradi nesreče na treningu konec julija, ko je vanj trčil avtomobil, izpustiti dirki v San Sebastianu in Burgosu, a se njegovo stanje zdaj izboljšuje, zato se je ekipa odločila, da ga uvrsti v postavo.
Vsekakor ne bo ciljal na skupni seštevek; namesto tega bo dirkal etapno in upal, da bo našel svojo najboljšo formo, morda v drugem delu dirke.
Na startu v Monte Carlu bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019.
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