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Kolesarstvo

Zdaj tudi uradno: Roglič bo nastopil na Vuelti

Monaco, 17. 08. 2026 11.07 pred 2 urama 1 min branja 9

Avtor:
A.V. STA
Primož Roglič

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu, so v nedeljo zapisali pri Gazzetti dello Sport. Uradno postavo za Vuelto bo njegova ekipa Red Bull-BORA-hansgrohe sporočila te dni.

Šestintridesetletni slovenski kolesar, ki si z Robertom Herasom deli rekord po številu skupnih zmag na španski pentlji (4), dobro okreva po nesreči, vendar se ne bo potegoval za zmago v skupnem seštevku, poroča slovita Gazzetta dello Sport.

Primož Roglič je moral zaradi nesreče na treningu konec julija, ko je vanj trčil avtomobil, izpustiti dirki v San Sebastianu in Burgosu, a se njegovo stanje zdaj izboljšuje, zato se je ekipa odločila, da ga uvrsti v postavo.

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Vsekakor ne bo ciljal na skupni seštevek; namesto tega bo dirkal etapno in upal, da bo našel svojo najboljšo formo, morda v drugem delu dirke.

Na startu v Monte Carlu bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019.

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Vse kaže, da bo Roglič vendarle lovil rekord

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KOMENTARJI9

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flojdi
17. 08. 2026 13.20
Super ! Naj vozi za svoje veselje in ne preko zMožnosti. Navijam zanj.
Odgovori
0 0
flojdi
17. 08. 2026 13.23
In ni mi važno ce ne bo prvi.tudi ce bi bil cisto zadnji...bi prešišal" mene...in mnoooge
Odgovori
0 0
ptuj.si
17. 08. 2026 13.07
Bodimo realni, Rogla tudi zdrav nima šans da je višje od 5. mesta, sedaj je poškodovan je realno da bo tam med 10. in 15. mestu v skupnem. Če bo sploh prišel do konca Vuelte. Pravi, da je Pogi vzel en tour Rogli, saj ga je Rogla tudi Pogiju, ko je pomagal ribiču, da je zlomil Pogija... To je šele podlo...
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+2
2 0
ptuj.si
17. 08. 2026 13.00
Rogla, upam, prideš cel do konca. To ti naj bo glavni cilj na tej vuelti, vmes pa bo kar bo.
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+1
2 1
Podlesničar
17. 08. 2026 12.27
Brez poživil pač ne gre več...
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-4
0 4
kryptix
17. 08. 2026 12.41
Na čem je ta Roglič?
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+1
1 0
Anion6anion
17. 08. 2026 12.24
Bravo. Primož pokaži , da še nisi za staro Šaro
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+0
1 1
nikoli za desne
17. 08. 2026 11.52
ob pogiju bi bilo pričakovati skupno zmago velika utopija !pa tudi brez pogija !
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+1
2 1
celjan2
17. 08. 2026 12.08
Na žalost so leta tukaj. Kot oseba mi je Rogla bolj všeč, toda potrebno je pogledati resnici v oči!
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+1
1 0
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