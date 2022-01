Zdravniki Bernalovo operacijo označili kot uspešno, Kolumbijec je že pri zavesti

"Je pri zavesti in čuti gibe v vseh štirih okončinah. Prav tako kaže znake nadaljnjega napredka v pooperativnem procesu," so sporočili iz bolnišnice Sabana, kamor je nekdanjega zmagovalca Toura, potem ko je čelno trčil v avtobus, prepeljalo reševalno vozilo.

Primož Roglič in Egan Bernal

Poškodovani kolesar je bil po operaciji, ki so jo zdravniki označili kot "uspešno", v torek popoldne ekstubiran "brez zapletov" in je imel "odličen odziv na zdravljenje", so še sporočili iz klinike.

Bernalova ekipa Ineos Grenadiers je dodala, da je Kolumbijec sinoči prestal dve operaciji; z eno so zdravniki naravnali desno nogo, z drugi pa stabilizirali zlom vretenc.

V sporočilu na družbenih omrežjih so dodali, da ima zmagovalec Gira ob tem še "predrto pljučno krilo". Kljub poškodbam pa pri britanski ekipi menijo, da je Bernal na dobri poti do okrevanja.