Zdravniški pregled Pogačarja potrdil modrice in odrgnine

Šestindvajsetletni branilec naslova je proti koncu etape v Toulousu doživel strašljiv trenutek: štiri kilometre pred ciljem je strmoglavil, potem ko je trčil v zadnje kolo Norvežana Tobiasa Johannessena. Vendar se je Pogačar vseeno skupaj z glavnino prebil do cilja. Tam se je svetovni prvak zahvalil tekmecem, ki so ga počakali. "Spoštovanje do pelotona, spoštovanje do vseh. Hvala," je dejal Pogačar.