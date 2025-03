'Čutim velike bolečine, upam, da ni huje, kot je videti na prvi pogled'

Slovensko kolesarstvo je v svoji zgodovini videlo že veliko bolečih padcev svojih junakov, a Pogačarjev v Monteapertiju je bil na videz eden od najbolj bolečih. Slovencu je na enem od ovinkov zdrsnilo, pristal je na tleh in po levem boku telesa drsal vse do roba ceste, kjer je pristal v jarku.

Tadej Pogačar je do druge zaporedne zmage v novi sezoni in druge zaporedne na dirki Strade Bianche prišel na težek način. "Danes je bila kar dobra dirka, zelo hitra že od začetka. Po pobegu je tudi bila zelo hitra. Naši fantje so v ospredju opravili izjemno delo. Dirka je bila zelo zelo težka," je potek dirke opisal Pogačar.

Najboljši kolesar na svetu se je nekako pobral in pognal za vodilnima Tomom Pidcockom in Connorjem Swiftom. Swifta je ujel dokaj hitro, Pidcock pa ga je počakal. Nekaj časa je Pogačar vozil v njegovem zavetrju, 18 kilometrov pred koncem pa se pognal v napad in nemočnega Britanca pustil za seboj. "Užival sem vse do cilja. Zdaj je popustil adrenalin in čutim velike bolečine. To ni bil ravno najboljši način, da zmagam na dirki, ampak upam, da ni nič huje, kot je videti na prvi pogled," je neposredno po dirki za Eurosport dejal Pogačar.

Spregovoril je tudi o razlogu za padec. "Prehitro sem vozil. To cesto poznam zelo dobro. Na njej sem se do zdaj vozil že vsaj 20-krat. Včasih preprosto narobe oceniš situacijo. Zdrsnilo mi je in včasih se preprosto zgodi sr..je," je bil iskren.