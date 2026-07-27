'Že pred dvema letoma sem rekel, da bo presegel Merckxa'

Kot je poudaril Avstralec, je Tadej Pogačar v zadnjih sezonah samo še povečal razliko v primerjavi z najbližjimi tekmeci, tudi letos nesrečnim Jonasom Vingegaardom, ki se je predčasno poslovil z dirke zaradi poškodbe. "Razlika se veča. Tudi če Jonas ne bi padel, bi bila razlika ogromna," je v pogovoru za Cyclingnews uvodoma poudaril Cadel Evans in dodal, da je Pogačarjeva prihodnost odvisna predvsem od njegove motivacije.

Potem ko je s peto skupno zmago na Touru izenačil rekord četverice (Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Miguel Indurain, Chris Froome), bo lahko že prihodnje leto sam na vrhu najuspešnejših kolesarjev francoske pentlje. "Zdi se lačen zmag. Če bo ostal tako motiviran, lahko gre tudi do sedme zmage," je Evans spomnil na sicer razveljavljeni dosežek Lanca Armstronga.

Američanu so (rekordnih) sedem zmag na Touru kasneje odvzeli zaradi zlorabe dopinga. Številni, med drugimi tudi Armstrong sam, pa so prepričani, da bo Pogačar v nadaljevanju kariere lovil prav ta dosežek.