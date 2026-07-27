'Že pred dvema letoma sem rekel, da bo presegel Merckxa'

Kot je poudaril Avstralec, je Tadej Pogačar v zadnjih sezonah samo še povečal razliko v primerjavi z najbližjimi tekmeci, tudi letos nesrečnim Jonasom Vingegaardom, ki se je predčasno poslovil z dirke zaradi poškodbe. "Razlika se veča. Tudi če Jonas ne bi padel, bi bila razlika ogromna," je v pogovoru za Cyclingnews uvodoma poudaril Cadel Evans in dodal, da je Pogačarjeva prihodnost odvisna predvsem od njegove motivacije.
Potem ko je s peto skupno zmago na Touru izenačil rekord četverice (Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Miguel Indurain, Chris Froome), bo lahko že prihodnje leto sam na vrhu najuspešnejših kolesarjev francoske pentlje. "Zdi se lačen zmag. Če bo ostal tako motiviran, lahko gre tudi do sedme zmage," je Evans spomnil na sicer razveljavljeni dosežek Lanca Armstronga.
Američanu so (rekordnih) sedem zmag na Touru kasneje odvzeli zaradi zlorabe dopinga. Številni, med drugimi tudi Armstrong sam, pa so prepričani, da bo Pogačar v nadaljevanju kariere lovil prav ta dosežek.
'Ko se odloči, da bo zmagal, bo zmagal'
Volk s Klanca pri Komendi je vse bližje tudi rekordnemu številu etapnih zmag, trenutno je pri 26, legendarni sprinter Mark Cavendish pa jih je v svoji karieri zbral 35. Evans je imel privilegij, da je v živo spremljal veličastno 19. etapo, ko je Tadej Pogačar podrl rekord vzpona na Alpe d'Huez in na koncu prehitel vse ubežnike za etapno zmago. "Tako pač je, ko se odloči, da bo zmagal, bo zmagal," je podvig slovenskega šampiona pospremil Avstralec.
Evans je na Touru slavil leta 2011, po koncu kariere pa je v kolesarstvu ostal vpet kot strokovni komentator. "Že pred dvema letoma sem rekel, da bo kmalu presegel Merckxa (za mnoge največjega kolesarja vseh časov, op. a.), in mislim, da ni več daleč. Je največji vseh časov. Zgodovina se odvija pred našimi očmi, v tem moramo uživati," je Evans še popihal na dušo Pogačarju.
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