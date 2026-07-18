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'Želel sem pridobiti čim več sekund, saj nikoli ne veš, ali se bo zgodil slab dan'

Pariz, 18. 07. 2026 18.01 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Tadej Pogačar

Tadej Pogačar je na 14. etapi, ki je bila povsem gorska, dolgo čakal na napad in se proti etapni zmagi odpeljal 1,6 km pred vrhom zadnjega prelaza Haag (11,2 km/7,2 %). Hitro je pridobil 20 sekund prednosti in nato od vrha planote do cilja še povečal naskok pred zasledovalci. V skupnem seštevku ima zdaj Pogačar že 4:30 minute naskoka pred Vingegaardom, na tretjem mestu pa je ostal Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki zaostaja 5:04 minute.

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Za Tadeja Pogačarja je bila to že 25. etapna zmaga na francoski pentlji, s čimer se je na četrtem mestu večne lestvice izenačil s Francozom Andrejem Leducqom. Pred obema so Britanec Mark Cavendish (35), Belgijec Eddy Merckx (34) in Francoz Bernard Hinault (28).

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Skupno je slovenski as števec zmag v karieri premaknil na 125, od tega je samo letos slavil 17-krat. Na letošnjem Touru je zmagal štirikrat, in sicer v tretji, šesti in deseti etapi. 

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"Želel sem iztisniti čim več z današnjega dne, saj sem se počutil zelo dobro. Poleg tega je ekipa ves dan opravljala sijajno delo. Želel sem pridobiti čim več sekund, saj nikoli ne veš, ali se bo zgodil slab dan. Zato sem šel čim hitreje do cilja," je v izjavi za RTV Slovenija dejal Pogačar.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

"Vsaka sekunda je dobrodošla, ne vem, koliko je bilo na koncu, a vesel sem zmage in napredka na dirki," je še dodal 27-letnik, ki prevladuje na letošnjem Touru. Nekaj besed je namenil tudi zbiranju zmag na Touru in pogledu naprej po večni lestvici. 

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"Vsaka zmaga je nekaj posebnega, vsak si želi zmagati enkrat, sam pa sem prišel do 25. zmage in se nimam kaj pritoževati. Vsake zmage se veselim enako. Mogoče že malo pogledujem proti Cavendishu," je še Britanca na daljavo opozoril Pogačar.

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V nedeljo bo na sporedu zelo zahtevna etapa Champagnola do vrha na Plateau de Solaisonu (183,9 km). Zaključni klanec bo dolg 11,3 km s povprečnim naklonom kar devet odstotkov, skupaj pa bodo morali kolesarji premagati kar 4000 višinskih metrov.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: AP

"Jutri bo zelo težka etapa, ampak tudi malce težja za nadzorovati za nas. Bomo videli, kako se bodo fantje počutili po današnjem dnevu. Mogoče lahko kaj poskusimo z Isaacom, ki je na Solaison zmagal že na Dofineji. Zato upamo na lep dan," je še nedeljsko etapo za RTV Slovenija ocenil slovenski as.

kolesarstvo tour pogačar

Nihče mu ni kos: 25. zmaga Pogačarja na Touru

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