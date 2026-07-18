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Za Tadeja Pogačarja je bila to že 25. etapna zmaga na francoski pentlji, s čimer se je na četrtem mestu večne lestvice izenačil s Francozom Andrejem Leducqom. Pred obema so Britanec Mark Cavendish (35), Belgijec Eddy Merckx (34) in Francoz Bernard Hinault (28).

Skupno je slovenski as števec zmag v karieri premaknil na 125, od tega je samo letos slavil 17-krat. Na letošnjem Touru je zmagal štirikrat, in sicer v tretji, šesti in deseti etapi.

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"Želel sem iztisniti čim več z današnjega dne, saj sem se počutil zelo dobro. Poleg tega je ekipa ves dan opravljala sijajno delo. Želel sem pridobiti čim več sekund, saj nikoli ne veš, ali se bo zgodil slab dan. Zato sem šel čim hitreje do cilja," je v izjavi za RTV Slovenija dejal Pogačar.

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

"Vsaka sekunda je dobrodošla, ne vem, koliko je bilo na koncu, a vesel sem zmage in napredka na dirki," je še dodal 27-letnik, ki prevladuje na letošnjem Touru. Nekaj besed je namenil tudi zbiranju zmag na Touru in pogledu naprej po večni lestvici.

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"Vsaka zmaga je nekaj posebnega, vsak si želi zmagati enkrat, sam pa sem prišel do 25. zmage in se nimam kaj pritoževati. Vsake zmage se veselim enako. Mogoče že malo pogledujem proti Cavendishu," je še Britanca na daljavo opozoril Pogačar.

V nedeljo bo na sporedu zelo zahtevna etapa Champagnola do vrha na Plateau de Solaisonu (183,9 km). Zaključni klanec bo dolg 11,3 km s povprečnim naklonom kar devet odstotkov, skupaj pa bodo morali kolesarji premagati kar 4000 višinskih metrov.

Tadej Pogačar FOTO: AP