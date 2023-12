'Želel bi si biti tam in osebno sprejeti nagrado, ki je najlepša v Sloveniji'

Petindvajsetletnik s Klanca pri Komendi je v glasovanju slavil z 267 točkami oziroma s 101 točko prednosti pred kolesarskim tekmecem Primožem Rogličem. Tudi Kisovčan je doslej dvakrat postal športnik leta, in sicer 2019 in 2020. Tretji je bil košarkarski as Luka Dončić, ki je zbral 101 točko.

"Postati športnik leta je zelo velika čast. Zelo ponosen sem, da sem prejel to nagrado. Na žalost se nisem mogel udeležiti prireditve. Ekipa je tista, ki določi program. Zadeve z ekipo so vselej prioriteta, a vsekakor bi si želel biti tam in osebno sprejeti nagrado, ki je najlepša v Sloveniji," je v La Nucii zbranim slovenskim novinarjem povedal zmagovalec.

Kolesarsko leto 2023 je bilo zanj znova sijajno. Zbral je 17 zmag, najbolj odmevna med njimi je spomenik po Flandriji, ki velja za največjo enodnevno preizkušnjo ob Pariz - Roubaixu.

Slavil je še na zadnjem spomeniku sezone po Lombardiji, na prestižni dirki Pariz - Nica, osvojil bron na cestni dirki na svetovnem prvenstvu v Glasgowu in dobil številne druge enodnevne klasike. Na Touru je zasedel drugo mesto po okrnjenih pripravah zaradi zloma zapestja iz Liegea, vpisal pa je tudi druge pomembne mejnike in zmage. Teh se je v karieri doslej nabralo že 63.