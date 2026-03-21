Žensko dirko Milano–Sanremo zaznamoval grozovit padec

V grozovit padec 17 kilometrov pred ciljem je bilo vpletenih kar deset kolesark.
Na cilju v Sanremu je sicer slavila ena od favoritinj, Belgijka Lotte Kopecky (Team SD Worx - Protime). To je bila zanjo že 55. zmaga v karieri, od tega jih je kar 31 slavila na enodnevnih preizkušnjah.
Druga je bila Švicarka Noemi Rüegg (EF Education-Oatly), tretja pa domačinka Eleonora Cailla Gasparrini (UAE Team ADQ). O zmagovalki je sicer odločal ciljni sprint.
