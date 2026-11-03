Zgodovinska prva vseslovenska etapa Gira Ljubljana

Po dveh zaporednih začetkih dirke v tujini – leta 2025 v Albaniji in lani v Bolgariji – se bo Giro, ki bo potekal od 8. do 30. maja, začel na severovzhodu Italije, tik ob meji s Slovenijo. Veliki start oziroma Grande Partenza 110. Gira z 21 etapami bo gostil Trst s pokrajino Furlanija - Julijska krajina, uvod pa bo močno slovensko obarvan, saj bodo kolesarji dirkali tudi po slovenskih cestah. Glavnina bo tako že v prvi etapi zašla tudi v domovino najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja, tam pa bo potekala tudi celotna druga etapa. Vendar je nastop slovenskega zvezdnika, ki je na letošnji dirki po Španiji doživel hud padec, še negotov, čeprav ga organizatorji ves čas vabijo k nastopu.

Nastop Tadeja Pogačarja na naslednjem Giru je zaradi poškodbe na Vuelti pod velikim vprašajem FOTO: Instagram Tadeja Pogačarja

V prvi etapi s startom in ciljem v Trstu bodo kolesarji prevozili 172 km, že v drugi etapi na dan zmage oziroma dan Evrope pa bo na sporedu prva vseslovenska etapa Gira doslej, dolga 166 km od Ljubljane do Kopra. Dirka bo leta 2027 skupno ponudila dva kronometra, od katerih bo eden gorski, tri vožnje po znamenitih dirkališčih za motošport ter potencialno odločilno predzadnjo etapo z vzponom na Monte Zoncolan. Tako kaže trasa dirke, ki so jo danes predstavili v Rimu in po kateri bodo kolesarji prevozili 3418 km ter 50.250 višinskih metrov. V boju za nasledstvo Danca Jonasa Vingegaarda bi lahko posebno vlogo odigral tudi Francoz Paul Seixas, ki se še odloča o tekmovalnem programu za leto 2027 in izbira med dirko po Franciji ter Girom. Ob nadaljevanju poti vzdolž jadranske obale naj bi prvih šest etap ponudilo priložnosti predvsem za dolge pobege in/ali sprinterske zaključke. Takšna bo zlasti četrta etapa 11. maja med Argento in Misano Adriaticom, ki se bo končala na dirkališču Misano, prizorišču dirke za veliko nagrado San Marina v prvenstvu motoGP. Motošport, ki je v Italiji znova v središču pozornosti po naslovu svetovnega prvaka v formuli 1 mladega zvezdnika Kimija Antonellija, bo pomembno zaznamoval tudi 110. izvedbo Gira.

Enajsta etapa se bo končala v Mugellu, na še enem dirkališču, ki je del koledarja svetovnega prvenstva motoGP. Petnajsta etapa, 37,3 kilometra dolg kronometer, pa se bo začela na znamenitem dirkališču Autodromo Nazionale v Monzi, prizorišču velike nagrade Italije v formuli 1, in končala v Milanu. Prvi pomembnejši obračun za rožnato majico bi lahko bil na sporedu 14. maja, ko bo v sedmi etapi sledil 19,6 kilometra dolg gorski kronometer. Cilj bo na nadmorski višini 1068 metrov, do njega pa bo vodil 12,5 kilometra dolg zaključni vzpon. Po prihodu v Neapelj se bo Giro usmeril proti severu. Drugi teden bo namenjen prehodnim etapam, sklenila pa ga bo 14. etapa s ciljem v kraju Piani di Bobbio, na več kot 1600 metrih nadmorske višine. Na vzponu bodo tudi odseki z naklonom do 18 odstotkov. Zmagovalec Gira naj bi bil odločen v zadnjem tednu, predvsem na cestah, ki bodo vodile proti tako imenovani "strehi" dirke, 2618 metrov visokemu prelazu Passo di Gavia (16. etapa), in v Madonni di Campiglio (18. etapa), kamor bo pot vodila po dvojnem vzponu na Passo Durone. Odločilno besedo pa bi lahko imel vzpon na Monte Zoncolan, ki bo na sporedu dan pred ciljem v Rimu. Vzpon je dolg 10,1 kilometra, njegov povprečni naklon znaša 11,9 odstotka, na najstrmejših odsekih pa doseže kar 24 odstotkov. Že pred tem so organizatorji predstavili traso ženske dirke po Italiji. Kolesarke med 29. majem in 6. junijem 2027 čaka devet etap brez dneva premora, skupaj pa 1132 kilometrov in kar 17.450 višinskih metrov. Zadnji konec tedna bosta zaznamovala gorski kronometer in zahtevna etapa v senci Mont Blanca. Naslov bo branila Nizozemka Demi Vollering.