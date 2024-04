Zgodovinski uspeh in napoved svetle prihodnosti

Številna odmevna imena so v preteklosti slavila na mladinski dirki Pariz–Roubaix, a še nobeno slovensko. Jakob Omrzel pa je bil na slovitem velodromu v Roubaixu najhitrejši izmed šesterice, ki je "preživela" 17 tlakovanih odsekov in skupaj prišla v zadnji kilometer. Najbolj se mu je približal ekipni kolega Erazem Valjavec, tretji pa je bil Belgijec Axel van den Broek.

"Selektor nama je povedal, da sva edina, ki sva v ospredju iz iste ekipe. Vedela sva, da bo eden od naju zagotovo med prvimi tremi. Nisva pa si mislila, da bova prva in druga. Šla sva 'z glavo'. Ko sva prišla na velodrom, sva bila drugi in tretji, potem pa je odločal sprint," je o poteku 21. izvedbe dirke povedal Omrzel in dodal, da bo potreboval nekaj časa, da ugotovi, kaj mu je v resnici sploh uspelo.