Žigart do najboljše slovenske uvrstitve v zgodovini, naslov Vollering

Lyon, 04. 10. 2025 18.15 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Nizozemska kolesarka Demi Vollering, ki je slavila že na številnih klasikah in večdnevnih dirkah, si je v Franciji prvič priborila tudi naslov evropske prvakinje v cestnem kolesarstvu. Za najvišjo slovensko uvrstitev v zgodovini je z 11. mestom poskrbela Urška Žigart.

Nizozemka je 37 od skupno 116 km dirke prevozila sama in imela v cilju veliko prednost pred zasledovalkami ter Nizozemski priborila deveto zmago na 10. izvedbi ženske dirke za EP. Letos je 28-letna Demi Vollering dosegla že 11. zmago in bila bolj zadovoljna s predstavo kot pred tednom dni na SP v Ruandi, kjer je bila sedma.

V ozadju sta se za srebro spopadli Poljakinja Kasia Niewiadoma in druga Nizozemka Anna van der Breggen. Več moči je imela Poljakinja, ki je zaostala 1:18 minute, Nizozemka šest sekund več. Naslednja četverica je za zmagovalko zaostala že 2:31 minute.

Odlično je nastopila tudi Urška Žigart, ki se je dolgo borila za uvrstitev v deseterico. Na koncu je zaostala za pet minut in pol, vseeno pa Sloveniji priborila najvišjo uvrstitev na evropskih prvenstvih. Eugenia Bujak dirke ni končala.

Moško dirko za kolesarje do 23 let je dobil Belgijec Jarno Widar. Med Slovenci je bil z 21. mestom najboljši Erazem Valjavec.

Preberi še Pogačar v lov na eno redkih zmag, ki mu še manjkajo

Vrhunec programa je rezerviran za nedeljo, ko se bo na moški dirki predstavil stari in novi svetovni prvak Tadej Pogačar, njegova največja izzivalca na papirju pa sta Belgijec Remco Evenepoel in Danec Jonas Vingegaard.

Čaka jih 202,5 km dolga in razgibana trasa po departmaju Ardeche. Daljši klanec na Saint Romain de Lerps (7 km/7,2 %) bodo prečkali trikrat v prvih 135 km, vmes pa dvakrat še krajši, a strmejši Val d'Enfer (1,6 km/9,7 %). Prav slednji nato kolesarje ob prihodu na zadnjo krožno traso čaka še štirikrat, zadnjič šest km pred ciljem.

Trasa nedeljskega evropskega prvenstva.
Trasa nedeljskega evropskega prvenstva. FOTO: PCS
