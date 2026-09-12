Žigart po padcu odstopila z dirke v Franciji

Kot so sporočili organizatorji, je Urška Žigart padla 27 kilometrov pred ciljem etape v kraju Tournon-sur-Rhone.

Po dveh etapah je bila v dobrem položaju, zasedala je tretje mesto. V prvi etapi je bila osma, v drugi pa peta.

Zaenkrat tudi še ni jasno, ali je v nevarnosti njen nastop na svetovnem prvenstvu v Kanadi, katerega je že odpovedal njen partner Tadej Pogačar.