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Kolesarstvo

Žigart uvodno etapo končala na 26. mestu, zmaga za Wiebes

Lozana, 01. 08. 2026 18.41 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Lorena Wiebes

Nizozemska kolesarska sprinterka Lorena Wiebes je upravičila vlogo favoritinje v prvi etapi kolesarske dirke po Franciji. Čeprav sta zadnja dva kilometra v Lozani potekala rahlo navzgor, je premagala vse tekmice in se veselila že šeste zmage na Touru in 131. v karieri.

V boj za etapno zmago so se po 138 kilometrih vožnje na razgibani trasi brez težjih vzponov vmešale tudi kandidatke za vrh v skupnem seštevku.

Tako je drugo mesto v sprintu zasedla Kim Le Court-Pienaar iz Mavricija, moštvena kolegica edine slovenske predstavnice Urške Žigart, tretja pa je bila Nizozemka Demi Vollering, ki je v zadnjem kilometru prva začela sprint. Žigart je najprej odlično opravila svojo vlogo pomočnice, nato pa je še solidno sprintala, zasedla je 26. mesto, za najhitrejšo je zaostala 22 sekund.

Urška Žigart je uvodno etapo na letošnji dirki po Franciji zaključila na 26. mestu.
Urška Žigart je uvodno etapo na letošnji dirki po Franciji zaključila na 26. mestu.
FOTO: Instagram

Izognila se je tudi številnim padcem, ki so kazali na živčnost tekmovalk na začetku dirke. Še najhuje je bil videti padec ene od favoritinj, Švicarke Marlen Reusser, ki je morala nato loviti glavnino. Ujela jo je, v sprintu pa zasedla deseto mesto, v cilj je kot zadnja prišla v času zmagovalke.

To pa ni uspelo Nizozemkama Marianne Vos in Anni van der Breggen, kolesarkama, ki bi se lahko borili za vrh, zaostali sta osem sekund. Etapo je sicer zaznamoval dolg pobeg štirih tekmovalk, ki pa se je končal šest kilometrov pred ciljem.

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