Žigart uvodno etapo končala na 26. mestu, zmaga za Wiebes

V boj za etapno zmago so se po 138 kilometrih vožnje na razgibani trasi brez težjih vzponov vmešale tudi kandidatke za vrh v skupnem seštevku.

Tako je drugo mesto v sprintu zasedla Kim Le Court-Pienaar iz Mavricija, moštvena kolegica edine slovenske predstavnice Urške Žigart, tretja pa je bila Nizozemka Demi Vollering, ki je v zadnjem kilometru prva začela sprint. Žigart je najprej odlično opravila svojo vlogo pomočnice, nato pa je še solidno sprintala, zasedla je 26. mesto, za najhitrejšo je zaostala 22 sekund.