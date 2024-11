Besede Urške Žigart, ki so Pogačarjevim tekmecem nagnale strah v kosti

Skupaj s Pogačarjem se po koncu sezone mudita v domovini in nobeno presenečenje ni, da ju na ulicah prepozna vse več mimoidočih. "Bilo je več ustavljanja in šepetanja, ko sva slišala svoji imeni. Nekateri so 'googlali' najini sliki in potem samega sebe vidiš na telefonu. Drugače pa je teden poln obveznosti, a družino in prijatelje je vedno lepo obiskati, zato temu niti ne bi rekla obveznosti," je o zadnjih dneh povedala 27-letnica iz Slovenske Bistrice, ki je po štirih sezonah pomahala v slovo ekipi Liv AlUla Jayco.