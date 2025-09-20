Svetli način
Kolesarstvo

'Kocke ob koncu kronometra znajo biti odločilne'

Kigali, 20. 09. 2025 16.21 | Posodobljeno pred 9 minutami

M.J. , M.F. , STA
Ženske se bodo na kolesarskem svetovnem prvenstvu v Ruandimerile v vožnji na čas merile na 31,2 km dolgi trasi s slabimi 500 m višinske razlike. Favoritinji pa sta Američanka Chloe Dygert in Švicarka Marlen Reusser. Naslova ne bo branila Avstralka Grace Brown, ki se je poslovila po lanskem letu, ko je osvojila tudi zlato na OI v Parizu. Edina Slovenka na startu v članski konkurenci bo Urška Žigart.

Na startnem seznamu izstopajo tudi vsestranske kolesarke, kot so Nizozemki Demi Vollering in Anna van der Breggen, Poljakinja Kasia Niewiadoma ter Francozinji Cedrine Kerbaol in Juliette Labous. Za visoka mesta se utegneta boriti še Britanka Anna Henderson in Nemka Antonia Niedermaier.

Urška Žigart bo lovila svojo najboljšo uvrstitev na SP doslej, lani je bila v Zürichu na precej manj zahtevni trasi 17., letošnji profil pa ji kot izraziti hribolazki precej bolj odgovarja.  

Urška Žigart
Urška Žigart FOTO: Kolesarska zveza Slovenije

Trasa sobotne dirke članic (27. september) ne vsebuje daljšega kroga čez Mont Kigali, ampak bodo naredile 10 mestnih krogov. Za izredno zahtevno traso je Urška Žigart letos pripravljena odlično, je povedala vršilka dolžnosti selektorice ženskih reprezentanc Mia Radotić. "Urška je bila odlična že lani, letos pa je naredila korak naprej tudi rezultatsko. Dobro je pripravljena, motivirana in osredotočena na prvenstvo. Z nekaj športne sreče lahko spišemo zgodovino. Ustreza ji tudi kronometer, ki bo še en pokazatelj forme – Urška ima hitrost in zna dozirati tempo, kar je v vožnji na čas pomembno."

kolesarstvo žigart
