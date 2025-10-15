Žigartova do sedmega mesta v Benečiji

Urška Žigart je bila med najboljšimi na trasi, ki je v zadnjih slabih 30 km tekmovalke dvakrat popeljala čez vzpon Toricelle (4 km/5 %). Preizkušnjo je končala 50 sekund za zmagovalko Persico (UAE Team ADQ), sicer bronasto z zadnjega SP po makadamu na Nizozemskem.

Drugo mesto je z 29 sekundami zaostanka pripadlo Švicarki Marlen Reusser (Movistar), ki je bila v sprintu četverice boljša od tretjeuvrščene domačinke Eleonore Camille Gasparrini (UAE Team ADQ). Žigartova, ki je v nedeljo na trofeji Tessile & Moda Donne zasedla tretje mesto, je bila edina Slovenka na startu ženske dirke, na moški pa slovenskih predstavnikov ni bilo.