Žigartova z novim drugim mestom prevzela rumeno majico pred zadnjo etapo

Osemindvajsetletna Urška Žigart je ponovila petkov uspeh in izenačila izid kariere v svetovni seriji. Najvišje doslej je bila peta v skupnem seštevku, pred dvema mesecema na dirki po Švici.

Današnjo drugo etapo, dolgo 123,2 km med krajema Conthey in La Tzoumaz je dobila domačinka Elise Chabbey (FDJ-SUEZ), ki je Slovenko ugnala za tri sekunde. Na tretjem mestu je bila še tri sekunde počasnejša Nizozemka Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck), medtem ko se vse preostale kolesarke zaostale več kot minuto.