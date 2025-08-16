Svetli način
Kolesarstvo

Žigartova z novim drugim mestom prevzela rumeno majico pred zadnjo etapo

Lozana, 16. 08. 2025 16.39 | Posodobljeno pred 22 minutami

STA , A.V.
Slovenska kolesarka Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) je v drugi etapi dirke svetovne serije po Romandiji osvojila drugo mesto. Druga je bila tudi že v petkovi vožnji na čas, kar pomeni, da je pred zadnjo nedeljsko etapo prevzela rumeno majico vodilne.

Osemindvajsetletna Urška Žigart je ponovila petkov uspeh in izenačila izid kariere v svetovni seriji. Najvišje doslej je bila peta v skupnem seštevku, pred dvema mesecema na dirki po Švici.

Današnjo drugo etapo, dolgo 123,2 km med krajema Conthey in La Tzoumaz je dobila domačinka Elise Chabbey (FDJ-SUEZ), ki je Slovenko ugnala za tri sekunde. Na tretjem mestu je bila še tri sekunde počasnejša Nizozemka Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck), medtem ko se vse preostale kolesarke zaostale več kot minuto.

Pred Chabbey ima Žigartova v skupnem seštevku osem sekund naskoka, Kastelijnova na tretjem zaostaja za 13 sekund. Edina še manj kot minuto zaostaja četrta Španka Paula Blasi (UAE Team ADQ), zmagovalka petkovega kronometra. Od Slovenk na dirki nastopa še Nika Bobnar (NEXETIS), 22-letnica je bila danes z zaostankom nekaj manj kot 20 minut 47., v skupnem seštevku pa je 48.

Še pred petkovim startom dirke, se je ta začela z zapletom, saj so organizatorji diskvalificirali pet ekip, štiri iz svetovne serije, zaradi spora glede varnostnih sledilnikov GPS. Zadnja etapa, ki se bo v nedeljo začela ob 10.10, bo dolga 122,1 km v okolici kraja Aigle.

kolesratsvo dirka svetovne serije po normandiji dekleta urška žigart drugo mesto
