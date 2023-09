Zmaga presenetljivo Soupu, favoriti varčevali moči pred vikendom

Če je bilo v karavani vse mirno do zadnjih 15 kilometrov, sta nato dva padca botrovala kaotičnemu zaključku. Prvi se je zgodil 11 kilometrov pred koncem, vanj pa je bil vpleten tudi Američan Sepp Kuss (Jumbo-Visma), a se je vrnil v glavnino. Do drugega je prišlo sedem kilometrov pred ciljem, na tleh pa je bilo okoli 15 kolesarjev. Član ekipe Ineos Grenadiers, Nizozemec Thymen Arensman je moral odstopiti.

Ravninska etapa je potekala po preverjenem receptu. Hitro sta ubežala dva kolesarja, glavnina pa ju je ves čas nadzorovala in zadnjega med njima ujela 41 km pred koncem. Sedem kilometrov kasneje je bil na vrsti še vmesni sprint, na katerem je tretje mesto zasedel Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in prejel dve bonifikacijski sekundi.

Po kaotičnem dirkanju pred magično mejo treh kilometrov je v Olivi prišlo do pričakovanega sprinterskega zaključka, a so bile specializirane ekipe za tovrstne zaključke neorganizirane. Brez pričakovane zmage je tako ostal Avstralec Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), ki je bil šele peti. Je pa po levi strani ceste presenetil Soupe, ki je nazadnje slavil na začetku leta na dirki Amissa Bongo po Gabonu in sploh ni bil predviden za nastop na Vuelti. Drugo mesto je danes zasedel Venezuelec Orluis Alberto Aular (Caja Rural-Seguros RGA), tretji pa je bil Belgijec Edward Theuns (Lidl-Trek).

"To je neverjetno tako zame kot za ekipo. Ob običajnem poteku sezone Vuelte ne bi imel v programu, toda zaradi padca Alexisa Vuillermoza na pripravah se je ekipa odločila zame. Nisem si mislil, da bi lahko tukaj dobil etapo, saj so tu zelo hitri kolesarji. Danes smo bili v zaključku vsi zelo živčni, veliko je bilo tudi krožišč in vetra. To lahko prinese tudi presenečenja," je dejal 35-letni Geoffrey Soupe.

Za dolgoletnega specialista za pripravo sprintov hitrejšim moštvenim kolegom je bila to četrta zmaga v karieri, vse preostale tri je slavil prav na dirki po Gabonu (2011, 2023). Do desetega mesta je prišel Govekar (Bahrain Victorious), ki pa ni bil najbolje postavljen ob začetku sprinta. Vseeno je dosegel svojo najboljšo posamično uvrstitev na letošnji dirki po Španiji.