Zmagovalec devete etape Gira predčasno končal dirko

Dvaindvajsetletni Olav Kooij je v nedeljo v ciljnem sprintu dobil svojo prvo etapo na največjih dirkah. Po dnevu premora so se v njegovi ekipi tik pred današnjim nadaljevanjem in 10. etapo italijanske pentlje odločili, da konča nastop, ker je zbolel in ima visoko temperaturo.