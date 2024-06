Zmagovalec slovenske pentlje znan šele po zadnji etapi

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Po slabih 17 urah v sedlu v skupnem seštevku vodi Italijan Giovanni Aleotti (Bora-hansgrohe), ki ima 12 sekund naskoka pred zmagovalcem sobotne kraljevske etape na Krvavec Špancem Pellom Bilbaom (Bahrain-Victorious). Tretje in četrto mesto s 25 sekundami zaostanka zasedata Italijana iz ekipe VF Group-Bardiani CSF, mladi Giulio Pellizzari in veteran Domenico Pozzovivo. Najboljši Slovenec je pred zadnjo etapo Domen Novak (UAE Team Emirates), ki na 13. mestu zaostaja 1:51 minute. Ostali domači kolesarji so na robu najboljše petdeseterice.