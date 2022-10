Znana je trasa 106. kolesarske dirke po Italiji

Giro se bo prihodnje leto začel 6. maja in bo trajal do 28. maja, so na današnji predstavitvi v središču Milana sporočili organizatorji dirke.

Kolesarji se bodo dvignili za 51.300 metrov nadmorske višine in prevozili 3.448,6 kilometra. Giro se bo s kronometrom začel v pokrajini Abruzzo. To bo drugič do zdaj, da se bo dirka po Italiji začela v tej pokrajini. Prvič je to bilo leta 2001. Uvodni kronometer bo potekal ob jadranski obali.