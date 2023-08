Znova etapa za favorite v skupnem seštevku

Primož Roglič (Jumbo-Visma) po padcu v spolzki drugi etapi zadnje dni še čuti bolečine, s četrtim mestom v tretji etapi z zaključnim vzponom do Arinsala pa je dokazal, da je forma kljub bolečinam zadovoljiva. Danes bo skušal vsaj obdržati razliko do lanskega zmagovalca Remca Evenepoela. Zelo močna nizozemska ekipa, v kateri so še Danec Jonas Vingegaard ter pomočniki Američan Sepp Kuss, Nizozemec Wilco Kelderman in še en Slovenec Jan Tratnik, bi lahko taktično izkoristila nekoliko slabšo kakovost Evenepoelove zasedbe Soudal-Quick Step.