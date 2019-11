KOMENTAR: Kako zares napeto je bilo v Zlatorogu?

Pred dvorano se prijatelji med sabo ne pogovarjajo o rokometu, ampak o vsem drugem, kar jim pride na misel. Tudi o vremenu, čeprav je v njih gorelo, se porajalo v mislih vprašanje, kaj bo, če ne bo zmage. Nič drugače ni bilo v t.i. "pubih" v sami dvorani, kjer je klubsko vodstvo dodobra navadilo obiskovalce tekem, da je dvorana Zlatorog prva brezgotovinska na sončni strani Alp, tako, da si z gotovino pomagaš le pred vstopom v rokometni kotel. Mnogi so to včeraj pozabili, mnogi so denimo ob vsej nervozi pred tekmo, komajda iz spomina priklicali tiste štiri številke imenovane koda PIN, ob plačevanju. “Se opravičujem, ampak sem preveč nervozen,” se je nekaj trenutkov pred tekmo, na blagajni opravičeval navijač, s šalom okrog vratu, oblečen v rumeno – modri dres.

Tudi številni boleči porazi, a nikoli, ko so gledalci do roba napolnili dvorano, ko so bili sedmi igralec slovenskih državnih prvakov. Takrat so se zatresle roke tudi gigantom, na katere se lepijo lovorike najimentinejšega leska, kjerkoli se pojavijo. A, ko je na sporedu t.i. "balkanski El Clasico", spopad Celja in Zagreba, ura v dvorani teče drugače, napetost je kar naenkrat drugačna, kot pred katerokoli drugo tekmo, javnost je bolj na trnih.

V slovenskem hramu rokometa, dvorani Zlatorog, so bila spisana številna zgodovinska rokometna poglavja: začetek tlakovanja poti slovenske reprezentance do evropskega srebra, naslov evropskih klubskih zmagovalcev Celja Pivovarne Laško, neverjetna vrnitev slovenskih prvakov po velikanskem zaostanku z Meškov Brestom in točka, ki je odmevala še dolgo, prepričljive reprezentančne predstave proti najmočnejšim reprezentancam ...

A napetost, recimo raje krč, je bil prisoten tudi v vrstah slovenskih prvakov. Igra kar ni in ni stekla, mučili so se za dosego prenekaterega gola, v igri z igralcem več se je zdela najbolj enostavna šablona, nekaj neverjetno težkega. A s preudarnostjo, disciplino v igri, predvsem pa na krilih fanatičnih navijačev, se je zgodilo tisto, na kar so navijači upali. Ko je kapetan David Razgordosegel gol za 24:22 je bilo trpljenja navijačev konec, na čustvenem vrtiljaku so vsi začutili olajšanje, RK Celje Pivovarna Laško je zmagal, ohranil upanje na drugi krog tekmovanja, čeprav je pot do tja še izjemno dolga. “Tako hitro se je vse odvilo, da nisem imel časa razmišljati. Pomislil sem nekaj trenutkov prej, kaj bo če bom dobil žogo, ampak potem sem se samo odrinil, streljal in dosegel ta gol,” je po tekmi povedal celjski kapetan.

A v isti sapi dal jasno vedeti, da je to le eden od etapnih ciljev. Dve evropski zmagi na zadnjih treh evropskih tekmah sta veliko, a še zdaleč ne dovolj, da bi lahko pivovarji mirno spali. Boj za vsako naslednjo točko bo izjemen, najverjetneje ne bo zadostovalo premagati tekmece, ki so na papirju premagljivi, ampak bo potrebno vknjižiti točk(o)e tudi proti kateremu od gigantov evropskega rokometa (Barcelona, PSG, MOL Pick Szeged, Flensburg). In ob pomoči gledalcev, ki pripravijo goreče vzdušje v Zlatorogu, to ni nemogoče, čeprav se sliši kot misija nemogoče.