KOMENTAR: Predigra za oceno 9

Sploh, ker se pri CEV že leta trudijo iz odbojkarskih tekem, delati spektakle na ravni košarkarske lige NBA. V Sloveniji je športnih objektov, ki to omogočajo, zelo malo. Arena Stožice brez dvoma je primerna, kar je bilo lepo vidno včeraj. Otvoritvena slovesnost s stilom, zelo solidno ozvočenje in akustika ob glasbenih nastopih ter neumorni navijači, brez katerih ni spektakla. Na Poljskem pač velja, da je najprej Robert Lewandowski in takoj za njim se po priljubljenosti zvrstijo odbojkarji. Posledično so Poljaki zaljubljeni v šport in dejstvo, da je iz Kedzierzyn-Kozla v slovensko prestolnico pripotovalo približno 4000 navijačev govori, da za goreče navijače, nič ni predaleč. Za prisotnost so jih nagradili odbojkarji Zakse, ubranili so naslov zmagovalcev Lige prvakov, poskrbeli, da je imela armada navijačev razlog, da podaljša bivanje v Sloveniji. Podobno nagrajeni za prihod v Ljubljano s bili podporniki turškega Vakifbanka iz Istanbula. Za razliko od navijačev Trentina, ki so upali, da bo Italija po evropskih prvakih, imela tudi evropskega klubskega zmagovalca. A vsem, ki so najprej v ženskem finalu prepevali navijaške pesmi Imoca iz Conegliana, kasneje pa navijali za četo Angela Lorenzettija, ni bilo pretirano hudo. Ostali so v dvorani, na podelitvi.