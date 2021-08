Kongresni trg bo gostil slovenske olimpijce

Na verjetno najbolj posebnih olimpijskih igrah doslej, ki so jih krojili protikoronski ukrepi, so slovenski športniki v deželi vzhajajočega sonca spisali novo poglavje uspešne slovenske športne zgodovine, saj se lahko pohvalijo z največjo bero osvojenih zlatih kolajn v zgodovini samostojne države. Poleg plezalke Janje Garnbret sta bila zlata še kanuist Benjamin Savšek in kolesar Primož Roglič , srebro je osvojila judoistka Tina Trstenjak , bron pa kolesar Tadej Pogačar . V Tokio je sicer odpotovalo 53 športnikov, a poleg dobitnikov medalj po vrnitvi v domovino gotovo najbolj izstopa košarkarska ekipa, ki se je uspela prebiti v polfinale in osvojiti četrto mesto.

Na sprejemu ne bo slovenskih košarkarjev

S Košarkarske zveze Slovenije so sporočili, da se košarkarji, ki so na OI dosegli zgodovinsko četrto mesto, ne bodo udeležili sprejema: "Košarkarje in strokovni štab v naslednjih dneh hitro čakajo klubske obveznosti pred začetkom nove sezone, po dveh mesecih reprezentančnih aktivnosti in odsotnosti z doma pa bodo fantje skušali ujeti nekaj prostih dni za druženje s svojimi najbližjimi. Tako vse športne navdušence obveščamo, da se torkovega sprejema članov olimpijske reprezentance na Kongresnem trgu v Ljubljani košarkarska ekipa zaradi odsotnosti članov reprezentance na žalost ne bo mogla udeležiti."

Hkrati pa so se v sporočilu za javnost zahvalili za podporo, ki so je bili deležni v zadnjih dveh mesecih: "Slovenski navijači ste še enkrat več dokazali, da ste najboljši navijači na svetu. Na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu ste z glasnim navijanjem v polni dvorani domačih navijačev reprezentanci dali dodaten zagon in bili pomemben člen uvrstitve na olimpijske igre. In čeprav vas kasneje v Tokiu na tribunah ni bilo, je #mojtim vašo podporo čutil na vsakem koraku. Vaša številna sporočila na družbenih omrežjih in vse spodbudne besede, ki so tako ali drugače prispele v olimpijsko vas v Tokio, so igralcem in štabu ogromno pomenile. Reprezentanti so se kakšen dan razumljivo prebudili tudi malce slabše volje. In prav podpora navijačev jim je vlila novih moči in energije, ki so jo reprezentanti prenesli na parket olimpijskega košarkarskega turnirja. V Tokiu vas je #mojtim močno pogrešal, zato vas je bil toliko bolj vesel ob vrnitvi v domovino. Vaš iskren sprejem na Brniku je bil smetana na torti nepozabne košarkarske izkušnje. Zato HVALA, KOŠARKARSKA SLOVENIJA."