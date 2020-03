Koronavirus: na tokijskem maratonu le 200 tekačev, pri Bayernu nič več avtogramov

Koronavirus je temeljito pretresel tudi športni svet, odpovedi tekmovanj se vrstijo, tribune v Serii A so prazne, številni športniki so se znašli v karanteni. Organizatorji tokijskega maratona so že sredi februarja omejili število elitnih tekačev, tako da se je prireditve udeležilo le 200 tekačev. Zmaga se je veselil Etiopijec Birhanu Legese (2:04:15) , ki je z najboljšim časom sezone ubranil lansko zmago. V ženski konkurenci je slavila Lonah Chemtai Salpeter, Izraelka kenijskih korenin.

Nič več 'selfijev' in avtogramov

Potem ko so tudi v Nemčiji potrdili prve primere okužbe s koronavirusom, se nemški klubi na vse načine trudijo zavarovati svoje nogometaše. Pri münchenskem Bayernu so se odločili, da svojim varovancem odsvetujejo deljenje avtogramov in delanje 'selfijev'. Po nasvetu državnega inštituta je zdravniški oddelek Bayerna nogometašem svetoval, naj se izogibajo stiku z navijači. Po Nemčiji so sicer že odpovedali številne mednarodne sejme, v nemškem nogometnem prvenstvu pa o ukrepih na tekmah zaenkrat še ne razmišljajo. Kot so zapisali v izjavi, opazujejo situacijo in bodo posegli po ukrepih, ko bo nastopil čas.