Koronavirus ogroža NBA, odpovedana tudi tekma Dallasa

Dallas je že v petek ostal brez treh igralcev, saj so Josh Richardson, Dorian Finney-Smith in Jalen Brunsonmorali v skladu s pravili ostati v karanteni v Denverju. V nedeljo so sporočili, da je v karanteno moral tudi Maxi Kleber in da so zaprli prostore za vadbo. Današnje prvo sporočilo NBA ni podrobneje pojasnilo, kaj se dogaja v navedenih klubih, zapisali so le, da so odpovedi "v skladu z zdravstvenim in varnostnim protokolom". Tiskovni predstavnik Dallasa Scott Tomlin je kasneje dejal, da so imeli na voljo osem igralcev, a se je vodstvo NBA vseeno odločilo za preložitev tekme, saj je še vedno potekalo slednje stikov z okuženimi. Po pravilih mora okuženi igralec počakati vsaj deset dni, preden lahko znova začne s treningi, razen če dva negativna testa v razmaku vsaj 24 ur pokažeta, da ni okužen. Igralci, ki so bili v stiku z okuženim, morajo v karanteno za sedem dni. Ob vseh težavah, ki se zaradi tega kopičijo v moštvih, bo vrh NBA in sindikata igralcev na današnjem srečanju razpravljal o morebitni spremembi pravil.

Težave z okužbami ima vse več klubov, Boston je imel včeraj v karanteni sedem igralcev, Bradley Beal iz Wizardsov je v soboto moral zapustiti ogrevanje pred tekmo, razredčene vrste ima Filadelfija, vključno z nekdanjim Mavericksom Sethom Curryjem, v karanteni je zvezdnik Brooklyna Kevin Durant. Miamijevi igralci so včeraj ostali v Bostonu in čakali na dodatne teste ter na analizo stikov med člani kluba, da so lahko določili, kdo bo moral v karanteno in za koliko časa. Določanje stikov med igralci in drugim osebjem kluba je razmeroma zapleten in dolgotrajen postopek, kar je bil glavni razlog za odpoved nedeljske tekme. Po pravilih NBA se za stik šteje, če je posameznik v 24 urah vsaj 15 minut (pri tem se seštevajo vsi krajši stiki) bližje kot šest čevljev (okoli 180 centimetrov) od okužene osebe. 24-urno obdobje začne veljati dva dni pred izbruhom bolezni ali pa dva dni od prvega pozitivnega testa, če okuženi ne kaže znakov bolezni.

Ugotavljanje stikov poteka v obliki pogovorov z vsakim igralcem, opravijo ga predstavniki lige in delovne skupine za sledenje stikom, ki po pravilih deluje v vsakem klubu. Pri tem upoštevajo številne dejavnike, kako dolg je bil posamezen stik, kje je prišlo do njega, kako blizu je bil igralec z okuženim, ali sta nosila maske, ali je okuženi kazal simptome bolezni covida-19. Na podlagi tega določijo, koliko naj traja obvezna karantena. V zadnjem času morajo igralci med vsemi klubskimi dejavnostmi nositi posebne naprave, ki avtomatsko beležijo stike med njimi ter zabeležijo razdaljo in čas trajanja. Med tekmami uporabljajo sistem družbe Second Spectrum, ki s posebnimi kamerami v dvoranah beleži dogajanje na igrišču za svoje statistične analize. Prvi rezultati kažejo, da igralci med tekmo niso niti blizu seštevku 15 minut tesnih stikov. Toda skupaj s stiki izven igrišča lahko presežejo to mejo, kar pomeni obvezno karanteno za igralca.

Sindikat igralcev NBA je že dal vedeti, da ne bo pristal na več mesecev igranja v izoliranem okolju, kot so to počeli lani v Orlandu. Če se bo število okuženih še naprej povečevalo in se bodo kopičile odpovedi tekem, se kot morebitna rešitev pojavlja začasna ustavitev tekmovanja. Za vrh NBA so bile pomembne božične tekme, ki so z dobro gledanostjo upravičile milijonske naložbe televizij v zakup prenosov, Los Angeles Lakersi so na prvem srečanju prejeli prstane, zato je edina resnična ovira za premor prevelik zamik, ki bi košarko potisnil v poletni čas. Takrat naj bi se začele olimpijske igre, med Američani vedno zelo gledano športno dogajanje, kar bi zasenčilo košarko. Hkrati si vrh NBA ob trenutnem pomanjkanju cepiva za medicinsko osebje in vse v prvih vrstah boja proti pandemiji težko privošči cepljenje vseh igralcev, ne da bi to sprožilo splošno javno ogorčenje.