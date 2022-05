Blažič: 100 dni do Eurobasketa? Prva asociacija je leto 2017

Domžalski Helios ali ljubljanska Cedevita Olimpija? Pred prvo tekmo v finalni seriji končnice državnega košarkarskega prvenstva so pričakovanja strnili oba trenerja in kapetana finalnih ekip. Prvi finalni obračun bo na sporedu v sredo v Domžalah. Danes je med drugim točno sto dni do začetka EP v košarki. Zadnji zmagovalec je bila prav Slovenija. Pisalo se je leto 2017 ...

icon-expand Blaž Mahkovic, Jaka Blažič, Dejan Jakara in Jurica Golemac FOTO: Luka Kotnik

Za naslov najboljšega v državi se bosta pomerili ekipi, ki sta se v preteklosti že trikrat pomerili v finalih prvoligaškega tekmovanja, v letošnji sezoni pa bosta zasedbi Helios Sunsov in Cedevite Olimpije odigrali svojo četrto finalno serijo v državnih prvenstvih.

Helios Suns ima prednost domače dvorane, ker je v ligi Nova KBM za prvaka zasedel prvo mesto. Cedevita Olimpija je bila šele šesta. Domžalčani so v četrtfinalu izločili Šentjur z 2:1, v polfinalu pa so prav tako potrebovali tri tekme proti Termam Olimia. Ljubljančani so bili najprej z 2:0 boljši od Krke, nato pa so z istim rezultatom izločili še Rogaško.

Helios Sunsi so na poti do finala v drugem delu Lige Nova KBM osvojili 1. mesto, nato pa v končnici v serijah na dve zmagi premagal najprej Šentjur, zatem pa še Terme Olimia Podčetrtek. Cedevita Olimpija pa je po drugem delu Lige Nova KBM zasedla 6. mesto in bila v četrtfinalu boljša najprej od Krke, nato pa v polfinalu še od Rogaške. Helios Suns bo poizkusil osvojiti svoj 3. naslov državnega prvaka, medtem ko bo Cedevita Olimpija lovila svojega 19. Finalna serija se bo igrala na tri zmage, prva tekma bo v sredo, 25. maja ob 20.30, v Domžalah. Nato se bosta ekipi drugič srečali v Ljubljani, 28 maja, ob 17.30 uri. Serija se ponovno seli v Domžale 31. maja, tretja tekma ob 20.30. Morebitni četrta in peta tekma bosta na sporedu v Ljubljani, 5. junija ob 17.30 in v Domžalah, 7. junija ob 18. uri. "Najprej bi čestital kolegu Jurici Golemcu in celotni Cedeviti Olimpiji za uvrstitev v finale Lige Nova KBM in vse rezultate v letošnji sezoni. Ne postavljamo se v vlogo favorita, saj smo imeli skozi celotno sezono srečo s poškodbami, sedaj pa nam je ta sreča malce obrnila hrbet. Zato trenutno še vedno ne vemo, kdo bo sposoben igrati v finalu, ker imamo trenutno vprašljive štiri igralce. Kljub vsemu se ne bomo predali in poizkusili bomo presenetiti," je za uradno spletno stran KZS dejal trener Heliosa Dejan Jakara.

icon-expand Dejan Jakara in Jurica Golemac FOTO: Luka Kotnik

Helios je odtlej še enkrat igral v finalu (2015/16) in premagal Zlatorog s 3:1. Za Olimpijo bo to sedemindvajseti nastop v finalih; zmagali so osemnajstkrat, osemkrat pa so bili poraženi.

Cedevita Olimpija je tudi letos nesporni favorit za zmago. Po izpadu v polfinalu lige ABA želi čim prej zaključiti finale in končati naporno ter dolgo sezono.