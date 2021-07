Zabava slovenskih košarkarjev po zmagi nad Argentino zmotila Špance

Po fenomenalni predstavi Luke Dončiča in siloviti zmagi naših fantov nad Argentinci, po kateri so postali resni kandidati za kolajno, so nekateri tuji mediji, zlasti španski, zgrabili priložnost, da bi slovensko izbrano vrsto spravili ob ugled. Cristina Ouviña, španska košarkarica, je na družbenih omrežjih objavila posnetke, na katerih številni slovenski košarkarji, med njimi Dončić, Vlatko Čančar, Luka Rupnik, Zoran Dragić in Aleksej Nikolić, igrajo poker, nekateri kadijo vodno pipo, na mizi so steklenice alkohola.

V olimpijski vasi alkohol sicer ni prepovedan. Košarkarska zveza Slovenije se je odzvala s pisno izjavo: "Glede na vaše vprašanje vam sporočamo, da reprezentanca upošteva pravila. V ekipi vlada odlično vzdušje, fantje so super in so osredotočeni na tekme, ki so pred njimi."



Španska košarkarica je posnetek nato sicer hitro izbrisala.