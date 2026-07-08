Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Transspolna košarkarica, ki dominira v Ligue 2, odprta za prestop v ligo WNBA
Košarka

Transspolna košarkarica, ki dominira v Ligue 2, odprta za prestop v ligo WNBA

Slovenija brez Dončića, a z Nikolićem, Čančarjem in zlatimi mladeniči
Košarka

Slovenija brez Dončića, a z Nikolićem, Čančarjem in zlatimi mladeniči

Zgodovinski korak: Aleksander Sekulić na klopi katalonskega giganta
Košarka

Zgodovinski korak: Aleksander Sekulić na klopi katalonskega giganta

Dončić po daljši rehabilitaciji potrdil vrnitev na košarkarska igrišča
Košarka

Dončić po daljši rehabilitaciji potrdil vrnitev na košarkarska igrišča

Francoski velikan stavi na slovenskega reprezentanta
Velik prestop

Francoski velikan stavi na slovenskega reprezentanta

Zdaj je tudi uradno: Diomande okrepil Real Madrid
19-letni biser

Zdaj je tudi uradno: Diomande okrepil Real Madrid

Sanjski vzpon, ki si ga Slovenke pred nekaj leti ne bi upale napovedati
odbojkarice med elito

Sanjski vzpon, ki si ga Slovenke pred nekaj leti ne bi upale napovedati

Kvesić miri navijače: Bili smo dobri, ni razloga za negativo
poraz v armeniji

Kvesić miri navijače: Bili smo dobri, ni razloga za negativo

Kdo bo osvojil prvo evropsko lovoriko sezone?
PSG - Aston Villa

Kdo bo osvojil prvo evropsko lovoriko sezone?

Bo Thompson znova igral z Dončićem? Govorice so vse glasnejše Košarka

Bo Thompson znova igral z Dončićem? Govorice so vse glasnejše

10
'Govorili so, da smo egoisti, zdaj smo jih postavili na laž' 'Govorili so, da smo egoisti, zdaj smo jih postavili na laž' 'Govorili so, da smo egoisti, zdaj smo jih postavili na laž' Košarka

'Govorili so, da smo egoisti, zdaj smo jih postavili na laž'

14
'Joksimović in druščina imajo velik potencial' Košarka

'Joksimović in druščina imajo velik potencial'

7
'Zlati fantje morajo dobiti priložnost tudi v članski reprezentanci' Košarka

'Zlati fantje morajo dobiti priložnost tudi v članski reprezentanci'

26
Bo Stefan Joksimović postal nov Dončić? Košarka

Bo Stefan Joksimović postal nov Dončić?

34
Takšni prevladi v evropski mladinski košarki že dolgo nismo bili priča Takšni prevladi v evropski mladinski košarki že dolgo nismo bili priča Takšni prevladi v evropski mladinski košarki že dolgo nismo bili priča Košarka

Takšni prevladi v evropski mladinski košarki že dolgo nismo bili priča

49
Izjemna Slovenija za naslov evropskega prvaka odpihnila Italijo Izjemna Slovenija za naslov evropskega prvaka odpihnila Italijo Izjemna Slovenija za naslov evropskega prvaka odpihnila Italijo Košarka

Izjemna Slovenija za naslov evropskega prvaka odpihnila Italijo

80
Slovenci z izjemno igro nadigrali Špance za veliki finale Košarka

Slovenci z izjemno igro nadigrali Špance za veliki finale

15
'Verjamem v fante, da lahko premagamo tudi Špance' Košarka

'Verjamem v fante, da lahko premagamo tudi Špance'

4
Mladi Slovenci po poti starejših? So v polfinalu EP do 18 let Košarka

Mladi Slovenci po poti starejših? So v polfinalu EP do 18 let

17
Mladi Slovenci po zmagi nad Latvijo v četrtfinalu evropskega prvenstva Košarka

Mladi Slovenci po zmagi nad Latvijo v četrtfinalu evropskega prvenstva

5
Dončić bo v Sloveniji gostil celotno zasedbo Lakersov Košarka

Dončić bo v Sloveniji gostil celotno zasedbo Lakersov

88
Košarkarski mladci po poti svojih starejših kolegov? Košarka

Košarkarski mladci po poti svojih starejših kolegov?

1
Ameriški center Johnson novi član Cedevite Olimpije Košarka

Ameriški center Johnson novi član Cedevite Olimpije

3
Trump udaril po LeBronu: Morda je rasist Košarka

Trump udaril po LeBronu: Morda je rasist

30
LeBron preložil upokojitev: Še vedno lahko veliko ponudim Košarka

LeBron preložil upokojitev: Še vedno lahko veliko ponudim

0
Bomba iz lige NBA: LeBron se seli k Philadelphii 76ers Košarka

Bomba iz lige NBA: LeBron se seli k Philadelphii 76ers

20
Boban Marjanović z Ilirije na Filipine Košarka

Boban Marjanović z Ilirije na Filipine

3
Več člankov
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
VIDEOTEKA
VEČ VIDEOV
02:49
Iz 24UR: Slovenski košarkarji do 18 let so evropski prvaki
Košarka Iz 24UR: Slovenski košarkarji do 18 let so evropski prvaki
04:25
Iz 24UR: Mladi slovenski košarkarji znova pokorili Evropo
Košarka Iz 24UR: Mladi slovenski košarkarji znova pokorili Evropo
00:23
Zlati kapetan Jusuf Karišik o ekipi, ki je osvojila naslov evropskih prvakov
Košarka Zlati kapetan Jusuf Karišik o ekipi, ki je osvojila naslov evropskih prvakov
00:26
Domen Zevnik o rezultatskih težavah članske ekipe
Košarka Domen Zevnik o rezultatskih težavah članske ekipe
00:52
Slovenski selektor Domen Zevnik o šampionski ekipi u18
Košarka Slovenski selektor Domen Zevnik o šampionski ekipi u18
00:15
Slovenski selektor reprezentance do 18 let Domen Zevnik po veliki polfinalni zmagi nad Španijo
Košarka Slovenski selektor reprezentance do 18 let Domen Zevnik po veliki polfinalni zmagi nad Španijo
00:43
Selektor slovenske košarkarske reprezentance U18 Domen Zevnik o vlogi Stefana Joksimovića
Košarka Selektor slovenske košarkarske reprezentance U18 Domen Zevnik o vlogi Stefana Joksimovića
00:28
Selektor slovenske košarkarske reprezentance U18 Domen Zevnik o zmagi nad Izraelom
Košarka Selektor slovenske košarkarske reprezentance U18 Domen Zevnik o zmagi nad Izraelom
00:25
Selektor slovenske košarkarske reprezentance U18 Domen Zevnik pred polfinalom s Španijo
Košarka Selektor slovenske košarkarske reprezentance U18 Domen Zevnik pred polfinalom s Španijo
03:29
Iz 24UR: Dončić v Slovenijo povabil soigralce
Košarka Iz 24UR: Dončić v Slovenijo povabil soigralce
ANKETA Arhiv
V Mariboru iščejo žvižgača in 'skrivajo nepravilnosti'? 'Sistemski izziv'
Ali so po vašem mnenju žvižgači v javnem zdravstvu dovolj zaščiteni?
V Mariboru iščejo žvižgača in 'skrivajo nepravilnosti'? 'Sistemski izziv'
STANJE NA CESTAH
Nesreče 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, priključek Logatec - priključek Vrhnika v smeri Ljubljane, prometna nesreča, zaprt prehitevalni pas.
Zastoji 24ur.com
A1, Ljubljana - Maribor, izvoz 12 Dramlje - predor Pletovarje v smeri Maribora, območje zastojev, zamuda: 13 min, dolžina: 3 km in 800 m.
Ovire 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, pred priključkom Unec v smeri Ljubljane, okvara vozila, oviran promet.
VEČ O CESTAH
bibaleze
Portal
Otroci tu za en teden oddajo telefone, nato pa se zgodi nekaj nepričakovanega
Le uro iz Ljubljane se skriva pravi naravni čudež: izlet, ki bo navdušil otroke
Le uro iz Ljubljane se skriva pravi naravni čudež: izlet, ki bo navdušil otroke
Ali sladkor res spremeni vedenje otrok? Znanost ponuja presenetljiv odgovor
Ali sladkor res spremeni vedenje otrok? Znanost ponuja presenetljiv odgovor
Spremembe, ki jih ženska doživlja med nosečnostjo
Spremembe, ki jih ženska doživlja med nosečnostjo
zadovoljna
Portal
Doma ga čaka noseča partnerka, on pa dopustuje z drugo
Slovenka obračala poglede v krilu, ki je obnorelo ženske po vsem svetu
Slovenka obračala poglede v krilu, ki je obnorelo ženske po vsem svetu
Poročena je bila trikrat, zdaj pa je spet srečno zaljubljena
Poročena je bila trikrat, zdaj pa je spet srečno zaljubljena
To je pijača, ki jo letošnje poletje naročajo vsi - nova poletna klasika
To je pijača, ki jo letošnje poletje naročajo vsi - nova poletna klasika
vizita
Portal
Zdravnik razbija enega največjih mitov: mastna jetra ne nastanejo zaradi slanine, temveč zaradi živila, ki ga imamo vsi radi
Želite živeti dlje? Poskrbite za svoj timus, pravijo strokovnjaki
Želite živeti dlje? Poskrbite za svoj timus, pravijo strokovnjaki
Ste že slišali za "kopanje v zvezdah"? To naj bi pomirjalo um
Ste že slišali za "kopanje v zvezdah"? To naj bi pomirjalo um
Tudi temnejša koža potrebuje SPF: zakaj zaščita pred soncem ni pomembna le za svetlopolte
Tudi temnejša koža potrebuje SPF: zakaj zaščita pred soncem ni pomembna le za svetlopolte
cekin
Portal
43 milijonov evrov? Koliko so po razhodu zahtevale ali prejele partnerice športnih zvezdnikov
Ob redni službi zasluži še 866 evrov na mesec: začelo se je povsem po naključju
Ob redni službi zasluži še 866 evrov na mesec: začelo se je povsem po naključju
Tudi 400.000 evrov pogosto ni več dovolj za nakup stanovanja
Tudi 400.000 evrov pogosto ni več dovolj za nakup stanovanja
Ko imajo dovolj, preprosto odidejo: to znamenje najpogosteje da odpoved
Ko imajo dovolj, preprosto odidejo: to znamenje najpogosteje da odpoved
moskisvet
Portal
Moški se me bojijo, ker sem lepa in uspešna: Misica razkrila, zakaj je še vedno samska
Bolečina ga je priklenila na posteljo: 'Imel sem občutek, kot da mi koža gori'
Bolečina ga je priklenila na posteljo: 'Imel sem občutek, kot da mi koža gori'
Slovo od Aljaža Kaburja: Rokometna in gasilska družina v žalosti
Slovo od Aljaža Kaburja: Rokometna in gasilska družina v žalosti
So spalne navade ključni dejavnik za razhod in nezadovoljstvo?
So spalne navade ključni dejavnik za razhod in nezadovoljstvo?
dominvrt
Portal
Kako pomagati čebelam in drugim opraševalcem med vročinskim valom?
Zakaj vaš paradižnik propada? Ena napaka lahko uniči rastline – tako jih rešite
Zakaj vaš paradižnik propada? Ena napaka lahko uniči rastline – tako jih rešite
Svetla ali temna tla? Kako izbrati popoln odtenek za vaš dom
Svetla ali temna tla? Kako izbrati popoln odtenek za vaš dom
Posadite jih avgusta in cvetele bodo vse do zime
Posadite jih avgusta in cvetele bodo vse do zime
okusno
Portal
Najlepši zaključek nedeljskega kosila: 8 sladic brez peke, ki se jih vsi veselijo
Najmehkejši domači kruhki: priprava v ponvi je trik za popoln rezultat
Najmehkejši domači kruhki: priprava v ponvi je trik za popoln rezultat
Klasična panada odpade: tako Italijani pripravijo slastne ocvrte bučke
Klasična panada odpade: tako Italijani pripravijo slastne ocvrte bučke
Puding brez kuhanja: preprost trik za pripravo v le nekaj minutah
Puding brez kuhanja: preprost trik za pripravo v le nekaj minutah
voyo
Portal
IQ 160
Dedek gre na jug
Dedek gre na jug
Seks posnetki slavnih
Seks posnetki slavnih
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897