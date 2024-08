10 let čakali na zmago proti Hrvaški, po uspehu proti Portugalski apetiti narasli

Po zmagi proti Hrvaški in Portugalski v slovenskem taboru ni evforije, misli so na naslednjih izzivih.

S tem so si postavili dobre temelje in hkrati dvignili pričakovanja pred novim dnem, ko jih čakata dve tekmi. Najprej jim bo nasproti stala gostiteljica Bosna in Hercegovina, kasneje pa se bodo pomerili s Švico, ki išče vrnitev v divizijo A. "Za zdaj razmišljamo le o Bosni in Hercegovini. Položaj na mednarodni lestvici kaže v njihovo korist, a naredili bomo vse, da domačinom zagrenimo življenje. Vemo, kaj ta tekma prinaša, hkrati pa se s tem ne obremenjujemo," je povedal selektor Žiga Kobaševič.

Kmalu bo jasno, ali bodo reprezentanti v petek zaigrali v polfinalu evropskega prvenstva in se tako potegovali za napredovanje v divizijo A.