110 milijonov razlogov, da Dončiću da košarico

Dobro obveščeni ameriški novinarji trdijo, da franšiza New York Knicks pripravlja izjemno dobro finančno pogodbo za trenutno še soigralca Luke Dončića Jalena Brunsona. V kolikor jo bo sprejel, bodo pri Dallasu morali iskati novo ime, ki bo stopilo ob bok Luke Dončića. Za Brunsona, ki je bil na naboru izbran istega leta kot Luka in je bil zadetek v polno za Mavse, pa bo to priložnost, da dokončno stopi iz Lukove sence in dokaže, česa je zares sposoben.

icon-expand Dončić in Brunson FOTO: AP

Pomembno vlogo bi lahko pri prihodnosti Jalena Brunsona, ki vsaj na papirju ostaja Mavs do začetka julija, odigral tudi njegov oče Rick Brunson, zdaj trener, nekdaj pa tudi sam košarkar lige NBA. "Pri Mavsih se je odlično vklopil, toda moj sin na koncu dneva ni nič drugačen od ostalih. Želi si imeti to, kar ima Luka. Ta občutek, tudi jaz to zmorem, je prisoten pri vseh," je pred tedni za ESPN dejal Rick Brunson in dodal: "Ne trdim, da je sosedova trava bolj zelena, toda to poletje se bomo usedli skupaj in preverili vse možnosti."

In da je franšiza New York Knicks nadvse zagreta za storitve Jalena Brunsona, je jasno, če vemo, da o njem v zgodbi dneva poroča ugledni ameriški novinar Adrian Wojnarowski, svojo skodelico pa je pristavil tudi Tim MacMahon, ki že tradicionalno pokriva poročanje o ekipi Dallas Mavericks. Kjer je dim, je tudi ogenj, očitno, to pa pomeni, da Knicks le še čakajo na da ali ne Brunsona, ki je to poletje postal prosti igralec. Knicksi so sicer začeli z reorganizacijo ekipe, tako so prodali Nerlensa Noela in Aleca Burksa v Detroit, s čimer so še povečali t. i. salary cap. Kot poroča ESPN, si zdaj lahko privoščijo 110 milijonov dolarjev vredno (za štiri sezone) pogodbo za Brunsona (104,6 milijona evra). A tudi Dallas najbrž še ni rekel zadnje, saj je lastnik franšize Mark Cuban v preteklosti že povedal, da je Brunson ena od prioritet za klub, poleg tega pa mu lahko Mavsi kot edini ponudijo petletno pogodbo. Toda Brunson je že zavrnil ponudbo Mavsov, in sicer štiriletno pogodbo v vrednosti 55,5 milijona dolarjev (52,8 milijona evrov).