145 točk New Yorka v Torontu

Draymond Green je moral v ligi NBA spet predčasno s parketa. Košarkar ekipe Golden State Warriors je proti moštvu Orlando Magic prejel dve hitri tehnični napaki in bil izključen četrtič v sezoni. To je bila njegova prva izključitev, odkar je decembra zaradi udarca tekmeca prejel 16 tekem suspenza. Bojevniki so zmagali s 101:93 in ubranili deseto mesto zahoda.

Zaradi nepričakovane zmage Houston Rocketsov proti Oklahoma City Thunderju ostaja pritisk na Bojevnike zvezdnika Stephena Curryja velik. Rakete so po podaljšku premagale drugouvrščeno ekipo zahodne konference s 132:126.

Za Orlando domači poraz pomeni nazadovanje v boju za četrto mesto v vzhodni konferenci. New York Knicksi so s 145:101 premagali Toronto Raptorse in imajo zdaj na tretjem mestu malo več prednosti pred ekipo s Floride. Vendar pa ne Knicksom ne Magicom ni treba resno skrbeti glede nastopa v končnici.

Stephen Curry

Medtem je končnica za Brooklyn Netse kljub zmagi vse manj verjetna. Netsi so premagali Washington Wizardse s 122:119, vendar jim ni uspelo uloviti Atlanta Hawksov na desetem mestu lestvice. Hawksi so dobili tekmo proti Portland Trail Blazersom s 120:106 in imajo devet tekem pred koncem rednega dela že pet zmag več od Mrežic.

Kawhi Leonard je bil pri gostih najboljši s 30 točkami in desetimi skoki.

Zmagi sta dosegli tudi obe ekipi iz Los Angelesa. Lakersi so tokrat z LeBronom Jamesom, ki je manjkal pri zmagi proti Milwaukee Bucksom, s 136:124 slavili proti Memphis Grizzliesom. James je dosegel trojni dvojček s 23 točkami, 14 skoki in 12 podajami. Devetintridesetletni superzvezdnik je dejal, da bo moral biti "strateški" pri soočanju s poškodbo gležnja, ki ga muči večji del sezone. "Lepo je biti spet tam na parketu s fanti in vesel sem, da še lahko naredim veliko stvari, ki nam pomagajo zmagati," je po zmagi dejal James. Clippersi pa so se za nedeljski poraz maščevali z zmago s 108:107 proti Philadelphia 76ers, potem ko je Kawhi Leonard v zadnjih trenutkih tekme zadel trojko. Izidi:

Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers 118:111 Orlando Magic - Golden State Warriors 93:101 Washington Wizards - Brooklyn Nets 119:122 (podaljšek) Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers 120:106 Philadelphia 76ers - LA Clippers 107:108 Toronto Raptors - New York Knicks 101:145 Chicago Bulls - Indiana Pacers 125:99 Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers 124:136 Minnesota Timberwolves - Detroit Pistons 106:91 Oklahoma City Thunder - Houston Rockets 126:132 (podaljšek) Utah Jazz - San Antonio Spurs 111:118 Denver Nuggets - Phoenix Suns 97:104